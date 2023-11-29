Polis süsüyle yapılan 2 milyon TL'lik vurguna jandarma darbesi

Bartın'da yaşayan Osman ve Perihan Baltacı, kendilerini telefonla arayarak, polis olduğunu söyleyen dolandırıcılara 50 yıllık birikimi olan yaklaşık 2 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını kaptırdı. Altınlar gittikten sonra dolandırıldığını anlayan ailenin haber vermesi üzerine harekete geçen jandarmama ekipleri, dolandırıcıların oyununu ortaya çıkarak, 3 kişilik çeteyi çökertirken, ele geçirdiği 59 parça altını ise eksiksiz olarak sahiplerine teslim etti

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca Beldesi Kalecik köyünde oturan 74 yaşındaki Osman Baltacı günü, 23 Aralık Perşembe günü saat 15: 00 sıralarında aldığı telefonla büyük şok yaşadı. Kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından Ulus'ta bir kuyumcu soygunu olduğu, kuyumcu bıçakla yaralanırken, altınların ise çalındığı ve olay yerinde Osman Baltacı'ya ait kimliğin bulunduğunu söylenerek, yaşlı adam korkutuldu. Olayla kendisinin hiçbir alakasının olmadığı söyleyerek, uzun süre şahısları ikna etmeye çalışan Osman Baltacı'ya inandıklarını belirten dolandırıcılar bu kez ise yaşlı adamdan devlete yardımcı olmasını istedi.

6 saat boyunca telefonla oyaladılar

Evdeki altın ve paraların gönderdikleri sivil polise vermesini isteyen dolandırıcılar, yapılacak analizlerin ardından ise altınları tekrar geri vereceklerini söyledi. Osman Baltacı ve 75 yaşındaki hanımı Perihan Baltacı'yı ayrı ayrı telefonlardan arayarak, ayrı odalarda görüşmeye devam eden dolandırıcılar, yaklaşık 6 saat boyunca ise görüşme yaptıkları çiftin telefonlarını kapatmasına izin vermedi. Konuyu kimseye söylememesi, komşularına görünmemeleri ve dışarı çıkmamaları konusunda sık sık dolandırıcıların uyardığı çift ise, kendilerine söylenen talimatları harfi harfine yerine getirdi. Köye gelen dolandırıcılardan biri ile buluşarak evine getiren Osman Baltacı, akşam saat 21: 00 sıralarında saydığı altınları sivil polis olarak bildiği dolandırıcılardan birine teslim etti.

Altınlar gidince sabahı zor etti

O andan sonra görüşmeleri bitiren dolandırıcılar, son görüşmede ise çiftten telefonlarını kapatmamalarını ve kendilerinden gelecek telefonları beklemelerini istedi. Altınları teslim edip, telefon görüşmesini bitirdikten sonra içlerine kurt düşen çift, gece saat 24: 00 sıralarında aradıkları dolandırıcılar tarafından altınların analiz edildiği ve sabah sata 06: 00 sıralarında aramaları söylendi. Sabahı zor eden Osman Baltacı, sabah saat 05: 50 sıralarında aradığı dolandırıcılara ulaşamadı.

Dolandırıldığını anladı jandarmaya koştu

Yaklaşık yarım saat boyunca tekrar tekrar aradığı telefon numarasının cevap vermemesi üzerine Osman Baltacı dolandırıldığı anladı. Büyük şok yaşayan Baltacı, kendine geldiğinde ise evlerine en yakın olan jandarma karakoluna koştu. Baltacı Abtipaşa Jandarma Karakol Komutanlığı'na müracaat ederek, başından geçenleri anlattı. Tüm birikimini kaptırdığını söyleyen Baltacı, şahısların ve altınların bulunması için jandarmadan yardım istedi.

"Film gibiydi"

Yaşadıklarını anlatan Osman Baltacı, film gibi bir olay yaşayarak dolandırıldığını kaydetti. Baltacı, "Bartın emniyet müdürlüğünden aradığını, komiser olduğunu söyledi. Bir de Ulus'ta kuyumcu soyulduğunu, kuyumcunun bıçakla yaralandığını ve bizim de kimliğimizin olay yerinden çıktığını söyledi. Üzerinizdeki altın, para ne varsa getirmemizi istedi, aksi takdirde ise suçun bize kalacağını söylediler. Bizi böyle sürekli meşgul etti, lafa tuttu. Hanımı da ayrı bir odaya aldı. Onu ayrı konuşturuyor, beni de ayrı konuşturuyorlar. Biz bu durum nedeniyle dağıldık, hayvanlarımıza bile bakamadık. Akşam saatlerine kadar bizi oyaladı. Akşam ise 'Caminin yanına in, orada sivil polis var. Onla buluşacaksınız, evinizdeki altınları ona teslim edeceksiniz. Altınlar bu akşam emniyette, Bartın'da olacak. Tekrar sabah saat 9: 00'da size teslim edilecek. Kimlikleriniz değişecek. Bankalarda da para varsa, onları da Merkez Bankası'na yatıracağız' dediler. İkindi vaktinden akşam geç saatlere kadar bizi oyalayarak, evden hiç çıkarmadılar. Sürekli telefonla konuştuk. 'Sakın komşulara görünmeyin. Örgütü neredeyse bastıracağız. 6 kişiyi yakaladık. 6 kişi daha varmış. Erdoğan isminde bir elebaşı varmış bunların. Onu da yakalayacağız. Siz müsterih olun, telaş etmeyin' dediler. Telefonu kapattırmadılar, bizi rehin aldılar. Altınları saydırdılar, sonra, sivil polis olduğunu söyledikleri kişiye teslim ettik. Ondan sonra da etrafınızda 4 tane sivil polis olduğunu, dikkatli olmamızı ve komşularımızda başta olmak üzere kimseye bir şey söylememizi istediler. Tam gözümüzü boyadılar. Film gibiydi. Akşam yaptığımız aramalarda ise 'malınız analiz oluyor, hiç telaş etmeyin. Size sabah saat 09: 00'da tekrar teslim edeceğiz' dediler. Gece saat 12: 00 sıralarında ise tekrar aradım onları, bu kez 'Çayınızı kahvenizi için, rahatınıza bakın. Bir sıkıntı yok. Sabah saat 06: 00 gibi bizi ararsınız' dediler. Sabah saat 05: 50'de aradım. Hiç ses vermediler. Tekrar aradım, bir ara açtılar, telefonun yanında olsun dediler. 10 dakika sonra tekrar aradım, telefona ulaşılamıyor. Ortada yoklar. O zaman anladım. 'Tamam, bizi dolandırdılar' dedim. Ben de karakola gidip şikayetçi oldum" dedi.

"Üzüntümüzü sevince çevirdiler"

Olay akşamı annesi ve babasını telefonla aradığını fakat ulaşamadığını anlatan Celal Baltacı, "Annem babam yaşlı olduğu için onları zaman zaman arıyorum. Safranbolu'da çalışıyorum. İşe, nöbete gitmeden önce olay günü de akşam saat 7'den itibaren onları aramaya başladım. Sürekli telefonları meşgul. Kuşkulanmaya başladım. Saat 09.00'dan sonra cevap geldi. Biz iyiyiz, ineklerde de kaybımız yok dediler. Bu laflar inandırıcı gelmedi, kuşkulandım. 3 defa aradım. Yine aynı şekilde cevap aldım. Sonra olayı öğrendim. Zanlıların yakalanmasında Aptipaşa Jandarma karakolunun çok emeği geçti. Ulus Jandarma ekiplerin, Bartın jandarma ekiplerine, Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Canla başla uğraştılar, hızlı bir şekilde zanlıları yakaladılar. Bizlerin üzüntüsünü sevince çevirdiler. Çok hızlı hareket ettiler." ifadelerini kullandı.

"Şarj bitti" tavsiyesi

Annesi ve babasının normalde dolandırıcılara kanacak biri olmadığını söyleyen Celal Baltacı, "İnsanları vatanı, devleti, yakınları gibi sevdikleri üzerinden korkutma gibi yöntemlerle gafil avlayabiliyorlar. Böyle durumlarda bile insanların şüphelendiği anlar olabiliyor. Öyle durumlarda uyanık olunursa, dolandırılmaktan kurtulabilirsiniz. Dolandırıcılar, zanlıların annemleri mağdur ettiği ortaya çıkmasın diye sürekli telefonu açık bıraktırıyorlar. Bu tür durumlarda en azından arada bir 'şarjım bitti' diyerek, insanların telefonu kapatmasını ve eşini dostunu, emniyet güçlerini arayarak haber vermelerini tavsiye ediyor. En azından kendinize mantıklı düşünmek için bir zaman açın" diye konuştu.

Jandarma harekete geçti

Baltacı çiftinin aralarında altın bilezik, tam altın, beşlik altın, küpe ve çeyrek altınlarının olduğu toplam 2 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını kaptırdığını öğrenen jandarma ekipleri hemen harekete geçti. Ulus'taki İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bartın'daki İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri'nin de (JASAT) devreye girmesi ile araştırmalar yoğunlaştırıldı.

Birkaç saatte izini buldular, 6 saatte yakaladılar

Altınları harcamadan şebekenin çökertilmesi için titiz ve seri bir çalışma yürüten jandarma ekipleri, birkaç saat içerisinde şahısların kimliğini ve kullandığı aracın plakasını tespit etti. 3 kişi olduğu belirlenen şahıslardan birini Bartın şehir merkezinde bir otelde olduğunu, diğer 2 kişinin ise Niğde'de otobanda olduğunu belirledi. Koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda Bartın şehir merkezindeki otelde konaklayan bir yabancı uyruklu, otobanda bulunan bir Türk ve bir yabancı uyruklu olmak üzere 3 çete üyesi kıskıvrak yakalandı. Otobanda bir araçla seyir halinde bulunan ve durdurulan polis noktasında yapılan operasyonda yakalanan 2 kişi ile birlikte altınlar da ele geçirdi.

Yaklaşık 6 saat gibi kısa sürede bulunarak, gözaltına alınan zanlılarla birlikte ele geçirilen 59 parça altın da Ulus'a getirildi.

Zanlılar adli makamlara, altınlar aileye teslim edildi

Altınları bozdurma fırsatı bulamayan zanlıların ifade ve işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılırken altınlar da jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edilmeye götürüldü.

Sevincinden nasıl dua edeceğini bilemedi

Yaklaşık 2 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarının bulunduğunu öğrenen çift ise büyük sevinç yaşadı. Jandarma ekiplerine peş peşe dualar ve teşekkür eden aile, jandarmalara tatlı ve yemek ısmarlama sözü verdi.

Altınları say say bitiremediler

Jandarma ekipleri, toplam 59 parça olan altınları tek tek sayarak, Osman Baltacı'ya teslim etti. Baltacı'nın da eksik bulunmadığı yönünde beyanın ardından altınlar aileye teslim edildi. Altınlarına kavuşan aile ise, artık kimseye altınlarını vermeyeceklerini, hatta altınları evde bile tutmayacaklarını söyledi. Aile, yarım asırlık birikimlerini, yeniden dolandırılma ve yada çalınması gibi ihtimallere fırsat vermemek için bir bankaya götürdü.

Jandarmadan önemli uyarı

Altınları aileye veren jandarmalar ekipleri, "Asker, polis, savcı olarak kendisini tanıtarak, telefonla arayanlara bir daha fırsat vermeyelim. Hiçbir devlet görevlisi sizden, iban, altın, para gibi şeyleri hiçbir zaman sizden talep etmez. Bunları aklımızdan çıkarmayalım" diyerek aileye hatırlatma yaptı. Jandarmalar, altınları teslim ederken da aileye, telefon dolandırıcılarına kanmamaları ve benzer durumlarda 24 saat boyunca 112 ve 156 hatlarından güvenlik güçlerine ulaşılabileceğini söyleyerek, telkinlerde bulundu.

3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Gözaltındaki zanlılardan yabancı uyruklu V.Ş, ve S.E çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderilirken, dolandırıcılıktan haberi olmadığını ve para karşılığında şoförlük yaptığını savunan Türk vatandaşı Ö.Y. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - BARTIN