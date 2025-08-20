Polis, arama yaptığı evde ev sahibi kadının iç çamaşırlarını çaldı

İngiltere'de bir polis memurunun, görev sırasında girdiği bir evde kadın iç çamaşırı çalması büyük tepki topladı. Olay, mağdur kadını ve ailesini derinden etkiledi.

27 yaşındaki polis memuru Marcin Zielinski, 12 Eylül 2024'te Hertfordshire bölgesinde görevliyken, Lea-Ann Sullivan'ın evinde çekmeceleri karıştırırken güvenlik kamerasına yakalandı. Zielinski, kadına ait bir iç çamaşırını cebine koydu.

Mahkemede hırsızlık ve polis yetkisini kötüye kullanma suçlarını kabul eden polis, dört ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak mağdur Lea-Ann, bu cezanın çok hafif olduğunu ve hayatının altüst olduğunu söylüyor.

"O günden beri ağladım, güldüm, sinirlendim. Kendimi savunmasız ve korkmuş hissediyorum. Midem bulanıyor. Neden aldı, ne yapacaktı, başka kimlerden çaldı?" diye konuştu.

Lea-Ann yaşadığı travma yüzünden tüm iç çamaşırlarını ve çekmecelerini çöpe attı. En büyük zararı ise otizmli kızı gördü. Küçük kız, olaydan sonra polislerden öyle korkar hale geldi ki, başı derde girse bile yardım istemek istemediğini söylüyor.

Lea-Ann, "Polise güvenim tamamen bitti. Artık kızım bile korkuyor. Polisleri gördüğünde huzursuz oluyor" dedi.

Olay gecesi farklı bir nedenle gözaltına alınan anne nezaretteyken, eşi Grant kapıdaki kamera kayıtlarını izledi. Görüntülerde polisin çekmeceden iç çamaşırını alıp cebine koyduğu açıkça görünüyordu. Grant hemen karakola giderek olayı şikâyet etti.

Daha da utanç verici olan ise, mağdur kadının polis merkezinde kendi iç çamaşırını teşhis etmesi istendi. Zielinski'nin evinden 15 parça iç çamaşırı çıkmıştı, fakat Lea-Ann'e ait olan yoktu. Yine de görüntüler polisin suçunu inkâr etmesini engelledi.

Lea-Ann, verilen cezanın yeterli olmadığını düşünüyor:

"Dört ay çok az. Daha uzun süre hapiste kalmalıydı. Bu, başkalarının başına da gelebilirdi. Ya yaşlı ya da engelli bir kadına yapsaydı? Ya daha ileri gitseydi?"

Soruşturma sürerken Kasım 2024'te istifa eden polis hakkında Hertfordshire Emniyeti de açıklama yaptı. Müdür Yardımcısı Genna Telfer, "Zielinski hem halka hem teşkilata ihanet etti. Davranışları, polisin itibarına büyük zarar verdi" ifadelerini kullandı.