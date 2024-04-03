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Siirt'te AK Parti ve DEVA Partili başkan adaylarının yakınları arasında silahlı kavga: 5 yaralı

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Siirt'in Pervari ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavga sonucunda 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken Siirt Valiliği, ilçede sokağa çıkma yasağı ilan etti.

İLÇEYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

İki aile arasında çıkan silahlı kavgada, Pervari DEVA Partisi Belediye Başkan adayı İsmail Bilen'in kardeşi Dündar Bilen, AK Parti Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın kardeşi Lokman Özcan, Mustafa Özcan ve iki yeğeni silahla yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi.

Yaralılardan Özcan'lar ilk müdahalelerinin ardından Şırnak'a sevk edildi, Bilen ise Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Pervari ilçesinde giriş ve çıkışlar yasaklanırken, olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Öte yandan Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimize bağlı Pervari ilçe merkezi ve bağlı tüm köylerde, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 3 Nisan 2024 tarih ve saat 01.00'den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.

Pervari'de silahlı kavgada 5 yaralı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sokağa Çıkma Yasağı Pervari Siirt Olay Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

albatros :

Babası il evi terk eden küçük oğlu kavga etmiş sıkıntı yok. yiyin birbirinizi :)))

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Ibrahim Ozturk:

Birisi baba da diğeri kimin çocuğu olduğu belli bir dna yaptır istersen

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