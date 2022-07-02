Pençe-Kilit Operasyonu şehidi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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Pençe-Kilit Operasyonu şehidi son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Pençe-Kilit Operasyonu şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu şehidi son yolculuğuna uğurlandı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kaydıktan sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşçı son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit Operasyonu şehidi son yolculuğuna uğurlandı

BURSA - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kaydıktan sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşçı son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin naaşı sabah saatlerinde askeri uçakla Yenişehir Havalimanı'na getirildi. Yenişehir'den Bursa'daki baba ocağına getirilen ve burada helallik alınan şehidin cenazesi Mihraplı Camiinde kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti ve MHP Bursa milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı dualarla uğurlanırken, Hamitler Mezarlığına defnedildi.

Uzman Çavuş Serkan Taşcı, Pençe Kilit operasyon bölgesinde arazide kayıp düştükten sonra şehit olmuştu. 2 kız, 2 erkek çocuk sahibi olan 4 çocuklu Taşcı ailesinin en küçük çocuğu olan Şehit Taşçı'nın hafızlık arkadaşına attığı mesaj ise herkesi duygulandırdı.

"Namazları teyemmüm ile kılıyoruz üzerimiz çok pisleniyor sıkıntı olmaz dimi"

Şehit Taşçı'nın attığı mesajda, "Abi namazları teyemmüm ile kılıyoruz da üzerimiz çok pisleniyor sıkıntı olmaz dimi, imkanlar kısıtlı çünkü" ifadeleri yer aldı.

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Çibir - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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