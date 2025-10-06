Parti sonrası küvete giren çift, 50 derecelik suda ölü bulundu

Brezilya'da asker olan Jeferson Luiz Sagaz (37) ve eşi, manikür salonu sahibi Ana Carolina Silva (41), kızlarının doğum gününü kutladıktan sonra girdikleri küvette can verdi.

Çift, doğum günü partisini bir yiyecek parkında kutladı. Daha sonra gece kulübüne gittiler ve gece yarısı São José, Santa Catarina eyaletindeki Dallas Motel'e giriş yaptılar. Ancak ertesi sabah, küçük kızlarını almaya hiç gelmediler. Endişelenen yakınları polisi aradı.

Polis ekipleri geldiklerinde çiftin motel odasındaki banyoda, 50°C sıcaklıkta su dolu küvette ölü buldu. Oda içinde çalışan bir ısıtıcı da vardı.

Santa Catarina Eyalet Polisi'nin yaptığı incelemeye göre, ölüm elektrik çarpması, boğulma veya karbonmonoksit zehirlenmesinden kaynaklanmadı. Polis şefi Felipe Simão Gomes, şunları söyledi:

"Yapılan incelemeler ölümün ani olduğunu ve başka bir kişinin müdahalesi olmadığını gösteriyor. Bedende bulunan bazı maddeler ise dikkat çekici."

Toksikoloji raporuna göre, her iki kişinin vücudunda yüksek oranda alkol ve kokain bulundu.

Çift, yaklaşık 20 yıldır birlikteydi. Arkadaşları onları "sevecen ve iyi ebeveynler" olarak tanımladı. Polis, geçmişlerinde şiddet olayına rastlamadı.

Ana Carolina'nın ailesi, genç kadının düzenli uyuşturucu kullandığı iddialarını reddetti. Kokainin zorla verilmiş olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Polis şefi Simão ise, "Her iki kişinin de fizyolojik yapısı, özellikle alkol etkisindeyken böyle bir maddeyi kaldırmaya uygun olmayabilir" dedi.

Raporda, ölümün sıcak suyun etkisiyle ani kalp krizine yol açmış olabileceği belirtildi. Baş Adli Tıp Uzmanı Andressa Boer Fronza, şöyle açıkladı:

"Ölümler, dışarıdan alınan maddeler ve yüksek sıcaklık nedeniyle oluşan aşırı sıvı kaybı ve organ yetmezliği sonucu gerçekleşti."

Bu korkunç olaydan sonra çiftin dört yaşındaki kızı, akrabalarının yanına yerleştirildi. Küçük kız, doğum günü partisinden birkaç saat sonra anne ve babasını kaybetmiş oldu.

Olay, geçtiğimiz ay Romanya'da yaşanan benzer bir trajediyi hatırlattı. 22 yaşındaki bir kadın, doğum gününü kutladığı sıcak su dolu küvette kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti.