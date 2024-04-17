Park halindeki tırı kundaklayan çocuklar o anları kayda aldı

Antalya'da park halindeki bir tır gece saatlerinde yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken inceleme yapan jandarma ekipleri tırın 16 ve 17 yaşlarında 2 çocuk tarafından kundakladığını tespit etti. Kısa sürede yakalanan şüphelilerin cep telefonunda olay anını kaydettikleri görüntüler bulundu.

Olay, 12 Nisan gecesi Çardak Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki Yunus Emre Okudan'a ait tırın yandığı ihbarı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakolu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipleri harekete geçirdi. Yanmakta olan tır, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

TIRIN İÇİNDE BULUNAN TAŞ ŞÜPHELERİ ARTIRDI

Yangının ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmada tırın içerisinde taş bulunması Jandarmanın Dedektiflerini harekete geçirdi. Tanık ifadeleri ve güvenlik kamerası görüntülerinde olay anında motosikletle gelen kişiler olduğunu belirleyen ekipler, olayın failleri olduğu belirlenen 17 yaşındaki Y.Ö. ile 16 yaşındaki M.Ö., İ.A, E.G.'yi kısa sürede yakaladı.

2 ÇOCUK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli çocuklar hakkında incelemeler yapılırken el konulan cep telefonunda kundaklama anını kaydettikleri görüntüler bulundu. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ö. ve İ.A. tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi. Şüphelilerin kısa süre önce tır sahibi ile tartışma yaşadıkları, aracı bu nedenle yaktıkları öğrenildi.