Paris sokakları yeniden karıştı: 61 gözaltı

Fransa'da hükümetin tartışmalı emeklilik reformunu Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan geçirmesine tepki gösteren binlerce protestocu akşam saatlerinde Paris'te yeniden sokaklara döküldü. Protestocularla polis arasında tansiyon yükselirken, 61 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da iki aydır kitlesel protestolara yol açan ve emeklilik yaşının kademeli olarak 64'e çıkarılmasını içeren reforma ilişkin yasa tasarısının Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası kullanılarak kabul edilmesinin ardından sokaklardaki karışıklık sürüyor. Dün akşam saatlerinde bir kez daha başkent Paris'te sokaklara dökülen 4 binden fazla protestocu, Concorde Meydanı'nda toplandı. Reformun geri çekilmesini talep eden protestocular, meydanda büyük bir ateş yaktı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un maketini ateşe veren protestocular, "Macron, 16. Louis'nin kafasını kestik, yeniden başlayabiliriz" şeklinde slogan attı. Bölgeye barikat da kuran ve polise havai fişek atan protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale edildi. Çıkan olaylarda 61 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Muhalefetten hükümete 2 gensoru

Öte yandan Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'nin söz konusu yasa tasarısı için Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye sokmasına karşı Ulusal Meclis'teki 5 siyasi farklı grup ve 88 milletvekili bulunan aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi tarafından gensoru önergesi verildi. RN milletvekili Laure Lavalette, "Sunulan tüm gensoru önergelerini oylayacağız" dedi.

Önergelerin Pazartesi günü öğleden sonra Ulusal Meclis'te görüşülmesi bekleniyor.

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası

Fransız Anayasası'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, hükümete bir yasa tasarısını Ulusal Meclis'te oylamaya sunmadan geçirilmesi için yetki sağlıyor. Ancak buna karşın muhalefet, hükümete gensoru önergesi sunabiliyor. Gensoru önergesi, yeterli sayıdaki milletvekili tarafından desteklenirse hükümet düşüyor. Gensoru önergesi milletvekillerinden yeterli desteği alamaz ise yasa tasarısı mecliste onaylanmadan geçilmiş sayılıyor.

Halkı sokağa döken emeklilik reformu

Ülke genelinde protestolara yol açan reforma göre Fransa'da 1 Eylül'den itibaren emeklilik yaşı, her yıl 3 ay kademeli olarak artırılacak. Emeklilik yaşı 2027'de 63 yıl 3 aya, 2030'da ise 64 yıla ulaşacak. 2027'den itibaren, emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl çalışmış olmak gerekecek. - PARİS