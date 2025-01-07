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Para karşılığı uyuşturucu özellikli ilaç reçetesi yazan doktorun savunması ağızları açık bıraktı

Para karşılığı uyuşturucu özellikli ilaç reçetesi yazan doktorun savunması ağızları açık bıraktı
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Konya'da özel kliniğinde para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan ilaçlar için reçete yazdığı iddiasıyla tutuklanan psikiyatri uzmanı Ferit Karaduman savunmasında, "Ben bu insanları iyileştirmeye çalışıyordum. Hatta bazıları abartıp bana saldırıyordu. Reçete yazdığım insanlar, güvendiğim insanlardı. Amacım insanları iyileştirmekti, uyuşturucudan kurtarmak için yaptım" dedi.

'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklanan aralarında psikiyatri uzmanı Ferit Karaduman'ın da bulunduğu 21'i tutuklu 74 sanığın Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Konferans salonunda görülen duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Para karşılığı uyuşturucu özellikli ilaç reçetesi yazan doktorun savunması ağızları açık bıraktı

UYUŞTURUCU ÖZELLİĞİ TAŞIYAN HAP REÇETESİ YAZIYORDU

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen yılın başlarında psikiyatri uzmanı doktor Ferit Karaduman'ın, İhsaniye Mahallesi'ndeki özel kliniğinde, çoğunluğu uyuşturucu bağımlısı kişilere para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçete ettiği bilgisine ulaştı. Şüphelilerin, reçeteyle temin ettikleri hapları kullandığı ve ticaretini yaptığı saptandı. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından geçtiğimiz 24 Nisan Çarşamba günü Konya, Karaman, Antalya ve Ankara'da daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 178 gram sentetik kannabinoid, 80 gram metamfetamin, 2 bin 586 uyuşturucu hap ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Para karşılığı uyuşturucu özellikli ilaç reçetesi yazan doktorun savunması ağızları açık bıraktı

74 SANIĞIN YARGILANMASINA BAŞLANDI

Operasyonun ardından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklanan aralarında psikiyatri uzmanı Ferit Karaduman'ın da bulunduğu 21'i tutuklu 74 sanığın Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Konferans salonunda görülen duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Para karşılığı uyuşturucu özellikli ilaç reçetesi yazan doktorun savunması ağızları açık bıraktı

"BU İNSANLARI İYİLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORDUM"

Ferit Karaduman, mahkemedeki savunmasında, insanları iyileştirmeye çalıştığını belirterek, 'Ben bu insanları iyileştirmeye çalışıyordum. Hatta bazıları abartıp bana saldırıyordu. Reçeteyi yazdığım insanlar, güvendiğim insanlardı. Bu işi ticaret olarak yapmıyordum. Amacım insanları iyileştirmekti, uyuşturucudan kurtarmak için yaptım. Bazen Whatsapp üzerinden de insanlarla iletişim kurarak tedavi etmek amaçlı konuştuğum oluyordu." dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyip, uyuşturucu satmadıklarını ve kendileri kullandıklarını öne süren benzer savunmalar yaptı. Duruşma, sanık avukatların savunmalarını yapması için yarına ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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