Verem, şiddet daha niceleri! İşte Tanyeli'nin acı dolu hayat hikayesi

Asıl adı Öznur Kral olan ve 2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, birkaç gün önce entübe edilmişti. Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

4 aydır hastanede tedavisi süren Tanyeli, 27 Şubat'ta sosyal medya hesabında sağlık durumuyla ilgili "Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah" ifadelerini kullanmıştı.

İki buçuk senedir pankreas kanseriyle savaşan Tanyeli'nin hayatı hep mücadeleyle geçti. Henüz iki yaşındayken anne ve babası boşandı. Tanyeli çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu'nda geçirmek zorunda kaldı.

İşte ünlü oryantalin filmleri aratmayan hayat hikayesi...

ÇOCUK ESİRGEME KURUMU'NDA BÜYÜDÜ

Gerçek adı Öznur Kral olan Tanyeli, 1970 yılında dünyaya geldi. Hayatı doğduğu günden itibaren kolay olmadı. Anne ve babası teyze çocuklarıydı ve evlilikleri uzun sürmedi. O, henüz iki yaşındayken ailesi dağıldı.

Bu da onun çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu'nda geçirmek zorunda kalmasına neden oldu.

BAKIMSIZLIKTAN VEREM OLDU

Bir yıl sonra bakımsızlıktan verem olan Tanyeli, 'O yıllarda hatırladığım tek şey, soğuk bir odada açım diye ağladığım' sözleriyle anlattı acı günlerini...

'Annem ile babam boşanınca bana ve kardeşlerime bakıcı bir kadın bakmış. Ancak bizleri arayan soran olmadığı gibi, para gönderen de olmadı. Kadın, biz üç kardeşi alıp, İzmir'deki Çocuk Esirgeme Kurumu'na bırakmış. Çok uzun süre kardeşlerimle orada kaldım. O günleri hatırlamak bile istemiyorum. Çünkü o günlere ait aklıma gelen tek şey, soğuk bir odada açım diye ağlamam. Beş yaşındayken bakımsızlıktan verem oldum. Bir sabah öksürerek uyandım ve ağzımdan kan boşalınca apar topar devlet hastanesine yatırıldım. 1.5 yıl bu hastanede kaldım. Hastalık ve hastane dönemlerine ait bildiğim tek şey hemşireye 'anne' dediğim.'

BABAM AYAKLARIMDAN ASIP, DÖVERDİ

Hayatın acı yüzüyle karşılaşan ünlü oryantal, ailesinden şiddet gördü, darp edildi;

'Hastaneden çıktıktan sonra hep dışlandım. Önce anneannemin, sonra babaannemin, teyzemin yanında kalmaya başladım. Hepsi, 'Ben bakamam' dediği için arada sürüklenip duruyordum. Bu durum babam askerden gelip yeniden evleninceye kadar böyle sürdü. Bu kez üvey anne eziyeti başladı. Üvey annem, babama kızdığı için beni ve kardeşlerimi her gün döverdi. Babam da çalışmadığı için kuru ekmeği ıslatıp, üzerine toz şeker ekip yerdik. Babam, bize resmen işkence yapardı. Kardeşlerim ve ben çok ağır şeyler yaşadık. Diyelim ki sokaktan eve biraz geç geldik. Hemen kapının eşiğine iki tane çivi çakar, başımız aşağı gelecek şekilde ayaklarımızdan iple sallandırır, tabanlarımız şişene kadar vururdu. Sonra da acı çekmemiz için tuzlu su hazırlar, ayaklarımızı bu suyun içine sokardı. Hiç unutmuyorum Rum yalısında oturuyoruz, bu yalının da kileri vardı. İçeride dana burnu dediğimiz böcekler gezerdi. Bizleri sabaha kadar orada bırakırdı. Yine bir gün attığı dayaktan burnum kırıldı. Bir gün de 12, 13 yaşındayım. Makarna yaptım. Makarna iyi pişmediği için, babam tencereyi başımdan aşağı geçirmişti. Her tarafım yanık içindeydi. O halimle bile dayak yiyordum.'

14 YAŞINDA EVLENDİ

İlk evliliğini henüz 14 yaşında Yusuf Uğur Sadıkoğlu yaptı. Çocuk yaşta evlenmek yetmezmiş gibi, 15 yaşında annelik duygusunu tattı. Oğlu Taylan dünyaya geldiğinde hayatının sorumluluğu bir kat daha artmıştı.

Gecekondu mahallesinde yoksulluk içinde yaşıyordu. Çalışması gerekiyordu ama ne iş yapabilirdi? O dönem İzmir Alsancak'ta bir mağazada çalışıyordu ama kazandığı para oğlunu büyütmeye yetmiyordu. İşte o dönemde hayatını değiştirecek bir öneri aldı. Teyzesi sahne dünyasına kostüm diken biriydi ve ona şu sözleri söyledi: "Anneni herkes tanıyor, git dans et.

Tanyeli'nin küçük yaşta yaptığı evliliği uzun sürmedi 19 ayın sonunda Sadıkoğlu ile yollarını ayırdı.

İZMİR'DEN İSTANBUL'A UZANAN YÜKSELİŞ

Dansıyla dikkatleri üzerine çeken oryantal, İzmir'den İstanbul'a geldi ve asıl yükselişi burada başladı; Tanyeli o günleri şöyle anlatıyor: Bir gün orada ofis işlerini yapan Ali'ye telefon geldi. 'Prenses Margaret'e dans edecek oryantal seçmeleri olacak ona git' dedi. Sevgili Ayşegül o gün beni seçti. Dans ettim ertesi gün bütün gazeteler beni yazdı"

DÖNÜM NOKTASI DANS YARIŞMASI

Kıvrak figürleriyle ön plana çıkan Tanyeli, seçildiği o günden şöyle bahsediyor; "Orada çok güzel giyinen oryantaller vardı. Benim belimde şal bile yoktu, param da yoktu. Afrikalı gibi kemiklerim sayılıyordu. Bana gelince sıra hep arkaya geçiyordum. Tam çıktım, 'çok özür dilerim şalımı arabada unutmuşum' dedim, araba nerde otobüsle gitmiştim ama içeriden şal getirdiler. Diğerlerinden farklıydı dansım. Hint figürlerine çok çalışırdım. O ruhumdaki hikaye beden dilime geçmişti. Öyle hayatım değişti"

ÇELİK'İN KLİBİNDE OYNADI

Tanyeli, dansıyla kısa sürede büyük bir üne kavuştu. O dönem müzik dünyasının en popüler isimlerinden Çelik'in klibinde bile oynadı. Ama yıllar sonra verdiği bir röportajda "Şimdiki aklım olsa, milyon dolar verseler bile o klipte oynamazdım. O zamanki bilincimle şimdiki aynı değil. Hayat beni yoğurdu, demledi" diyecekti.

4 EVLİLİK YAPTI

İlk evliliğinden ayrılan Tanyeli, ikinci evliliğini yaptı ve 1996 yılında Avustralya'ya taşındı. Tanyeli 1999 yılında Kanat Kıral'la evlendi. Bu evlilikten de Teoman adını verdiği bir oğlu oldu, 2006 yılında boşandı. Üçüncü evliliğini 2009'da Alexandros Syropoulos ile yaptı, 2011 yılında boşandı. 2014 yılında Bursalı iş adamı İlker Sünneli ile nikâh masasına oturdu.

HASTALIĞINI BU SÖZLERLE ANLATMIŞTI

Tanyeli, hastalığını öğrenme sürecini de şu sözlerle anlatmıştı:

"Yumurtalık kistim var diye doktora gittim. Meğer pankreas kanseriymişim. Annemi de aynı hastalıktan kaybetmiştik. Şanslı hissediyorum çünkü hastalığım erken teşhis edildi."

Bu süreçte tedavi masraflarının ne kadar yüksek olduğunu anlatırken, bazı firmaların gereğinden fazla para talep ettiğini söyledi.

Tedavi sürecinde yanında olan isimleri de anmadan geçmedi. Ebru Gündeş'in hem maddi hem manevi desteğini esirgemediğini belirten Tanyeli, "Zara, Haluk Levent, Kenan Doğulu, Polat Yağcı ve Haluk Şentürk zor gün dostluğunu gösterdi" diyerek, destekçilerine teşekkür etmişti.