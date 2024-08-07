Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı

Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde iki güvenlik görevlisinin terör gazisine yönelik uyguladığı şiddetle ilgili olarak sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı.

FIRAT KALKANI HAREKATI'NDA GAZİ OLDU

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 2017 yılında icra edilen Fırat Kalkanı Harekatı esnasında El-Bab'da düzenlenen operasyonda yaralanarak gazi olan Denizlili S.G.'nin eşinin yaşlı dedesi, rahatsızlığı nedeniyle PAÜ Hastanesi'nde bir dizi operasyon geçirdi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ, GAZİNİN BOĞAZINA YAPIŞIP YERE YIKTI

Yoğun bakımda tedavisi devam eden hastanın yakınları, dün gece refakatçi değişimi yapmak istedikleri sırada güvenlikçilerle aralarında tartışma yaşandı. Durumun haber verilmesi üzerine hastaneye gelen gazi S.G. de güvenlik görevlileriyle tartıştı. Tartışma sırasında 2 güvenlik görevlisi S.G.'nin boğazına yapışarak yere yıktı. Güvenlikçilerle gazi arasında yaşanan arbede, hastanede görevli polis memurunun araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı. Olayın tarafları birbirinden şikayetçi oldu.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Terör gazisi S.G.'nin eşi ve çocuğunun gözü önünde maruz kaldığı şiddet olayıyla ilgili olarak sosyal medyada paylaşılan cep telefonu görüntüsü büyük tepki topladı. Başta gaziler olmak üzere toplumun farklı kesimlerinden birçok kişi yaşanan çirkin saldırıyı kınadı.