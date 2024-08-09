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Otoyol projesinde güzergâh skandalı! 111 evin yıkılacağını duyan vatandaş sokağa döküldü

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Mersin'de yapımı devam eden Çeşmeli-Taşucu otoyol projesinin Kızkalesi etabında güzergâh skandalı yaşanıyor. İddiaya göre, proje güzergahı kasıtlı olarak 3 kez değiştirildi. Bu sebeple çiftçilik yapan 111 ailenin verimli tarım arazileri yok olacak, evleri yıkılacak. Yaşananlar bölgede huzursuzluk yaratırken, bazı vatandaşlar eylem yaparak güzergâh değişikliğinin iptalini istedi.

Mersin'de Çeşmeli- Taşucu otoyol projesinde başlangıç aşamasında belirlenen güzergahın kasıtlı olarak değiştirildiği öne sürülüyor. Bu değişiklik, yolun geçeceği Tırtar mahallesindeki 111 ailenin evlerinin yıkılmasına neden olacak. Mağdur aileler, evlerinin yıkılacak olması ve verimli tarım alanlarının yok olacağı endişesiyle büyük tedirginlik yaşıyor.

"EVİME DOKUNMA, RANT İSTEMİYORUZ"

Projede yaşanan güzergâh değişikliğine tepki gösteren vatandaşlar, Tırtar mahallesinde eylem yaptı. 'Evime dokunma", "Rant istemiyoruz", "Gözyaşının üzerine yol yapılmaz", "Ende yol az öteden gitsin gayrı" dövizleri taşıyan yöre halkı, cuma namazından çıkan cemaatin de katılımı ile basın açıklaması yaptı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu eylemde ilk konuşmayı vatandaşlardan Muhammet Balcı yaptı. Balcı, 3 kez güzergâh değişikliğine uğrayan projede, verimli tarım alanlarının ve 111 evin yıkılacağını belirterek, konuya duyarlılık gösterilmesini istedi. Balcı, proje karşı olmadıklarını ancak güzergâh değişikliği ile büyük zarara uğrayacaklarını ifade etti.

Eyleme katılan kadınlardan Fatma Sarıbaş ise "Biz bağ bahçe yaptık. Ev bark yaptık, bu topraklarda doğduk büyüdük. Tırnaklarımızla kazıyarak geldik. Bir ev bark yaptık. Şimdi bu evlerimizin yıkılmasını istiyorlar. 111 ev yıkılacak. 500 kişinin üzerinde insanlar mağdur olacak. Evlerimiz yıkılırsa çocuklarımız başka şehirlerde başka okula gidecek, Eğitim sistemi çökecek. Başka elimizde bir meslek yok, başka şehirlere gidip ne yapacağız. Hırsızlık mı yapalım bunu mu istiyorlar? Biz bu bağlantı yolunun kalkmasını insanların mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Projeyi kesinlikte istemiyoruz" ifadelerinde bulundu.

"BİRİLERİNİN CEBİ DOLACAK DİYE BAĞIMIZDAN BAHÇEMİZDEN OLMAYACAĞIZ"

Eyleme CHP Mersin Milletvekilleri Hasan Ufuk Çakır ve Talat Dinçer de destek verdi. Vekil Çakır, "Bir yörük çocuğu olarak yanınızdayım. Burada 111 ev yıkılacak. İlk proje kötü de olsa milletin menfaatine idi, amma velakin birilerin keyfi yetecek diye ikinci, üçüncü projeyi yapıp da limon bahçelerimizi, evlerimizi yıktırmayacağız. Bizler vatanımıza ve milletimize bağlı insanlarız. Birilerinin cebi dolacak diye evimizden, bağımızdan bahçemizden olmayacağız. Bu haklı davanızda sonuna kadar yanınızda olacağım" dedi. CHP'li Talat Dinçer ise vatandaşların tepkilerinin haklı olduğuna değinerek, Tırtar kesimindeki bağlı bölümün tamamen iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Otoyol projesinde güzergâh skandalı! 111 ev yıkılacak, vatandaşlar isyan ediyor

YOLU KISA SÜRE TRAFİĞE KAPATTILAR

Yapılan konuşmalardan sonra eyleme katılanlar ve ellerinde dövizler bulunan vatandaşlar, Mersin-Antalya D-400 karayolunu kısa bir süre trafiğe kapattı. Bunun üzerine çevrede Toma destekli önlem alan jandarma timleri, vatandaşları çembere alarak yolun yeniden trafiğe açılmasını sağladı.

Otoyol projesinde güzergâh skandalı! 111 ev yıkılacak, vatandaşlar isyan ediyor

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Erdemli ilçesine bağlı Tırtar mahallesinden geçecek projenin güzergâh değişikliğine tepki gösteren vatandaşlar bir süre önce de imza kampanyası başlattı. Vatandaşlar, mahallelerinin parçalara bölünmesini engellemek amacıyla harekete geçti. Toplanan binlerce imza Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bir dilekçe ile gönderildi. Binlerce imzanın yer aldığı dilekçede Mersin-Çeşmeli-Kızkalesi-Taşucu otoyolunun Erdemli Tırtar mahallesindeki çıkışının iptal edilmesini talep edildi. Vatandaşlar, daha önce Kumkuyu mevkiinde, ardından Bağalanı mevkiinde planlanan otoyol çıkışının, şimdi ise Tartar mahallesi Azimli mevkii olmasına bir anlam veremediklerini de dile getirdiler.

MUHABİR: Ali Ekber Şen

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Kızkalesi Çeşmeli Taşucu Mersin Hukuk 3.Sayfa Emlak Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

Cibiro Kikiro:

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