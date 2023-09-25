Haberler

Otomobilin çarptığı Ukraynalı turist oracıkta can verdi! Olaya şahit olan karısı şoka girdi

3. Sayfa Haberleri

Antalya'nın Alanya ilçesinde eşiyle birlikte yaptığı alışveriş sonrası otele dönen Ukraynalı turist, yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olaya şahit olan karısı şoka girerken dakikalarca oturduğu yerden yolun ortasında yatan eşini izledi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde eşiyle birlikte yaptığı alışveriş sonrası otele dönen Ukraynalı turist, yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olaya şahit olan karısı şoka girerken dakikalarca oturduğu yerden yolun ortasında yatan eşini izledi. Acılı kadın, rehberlerin yardımıyla olay yerinden götürüldü.

HIZLA GELEN OTOMOBİL ÇARPTI

Olay Alanya ilçesine bağlı Avsallar Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre eşiyle birlikte bölgedeki bir otelde konaklayan Ukarayna uyruklu Pavlo Horbachov eşiyle birlikte alışveriş için dışarı çıktı. Çift bir süre sonra otele dönmek için yaya geçidine geldi. Eşi kaldırımda beklerken hızla yolun karşısına geçmeye çalışan Horbachov'a sürücüsünün ismi açıklanmayan otomobil çarptı.

Otomobilin çarptığı Ukraynalı turist hayatını kaybetti olaya şahit olan karısı şoka girdi

EŞİ ŞOKA GİRDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Horbacov'in hayatını kaybettiği belirlenirken olaya şehit olan karısı şoka girdi. Dakikalarca oturduğu yerden eşine bakan acılı kadın, rehberlerin yardımıyla olay yerinden götürüldü. Horbachov'un cenazesi, olay yerindeki ilk incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alırken Ukraynalı turistten geriye yola düşen Türk lokumu paketi kaldı.

Otomobilin çarptığı Ukraynalı turist hayatını kaybetti olaya şahit olan karısı şoka girdi

Otomobilin çarptığı Ukraynalı turist hayatını kaybetti olaya şahit olan karısı şoka girdi

Otomobilin çarptığı Ukraynalı turist hayatını kaybetti olaya şahit olan karısı şoka girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alışveriş Antalya Alanya turist Turizm 3. Sayfa Haberler

title