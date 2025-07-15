Osmaniye'de Trafik Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Osmaniye'de Trafik Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. İnceleme başlatıldı.

Osmaniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Bariyerlerin aracın motor bölümünden girip bagajı delerek çıktığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Bahçe ilçesi Gaziantep yönü Başer kimya arkasında meydana geldi. K.A. idaresindeki 27 AVG 36 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkması sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerlerin otomobilin motor bölümünden girip bagajı delerek çıktığı kazada araçta bulunan şoför K.A. ve araçta yolcu olarak bulunan A.G. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma, polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Bahçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı

Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüyleri diken diken eden 15 Temmuz videosu: Ya durduramasaydık?

Tüyleri diken diken eden 15 Temmuz videosu: Ya durduramasaydık?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.