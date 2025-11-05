Haberler

Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında Haber Videosunu İzle
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir taş ocağında göçük meydana geldi. İki işçi göçük altında kalırken, ekipler arama çalışmalarına başladı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren bir taş ocağında meydana gelen göçükte 2 kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi.

TAŞ OCAĞINDA GÖCÜK

Edinilen bilgilere göre, Ordu-Çamaş karayolu yakınında bulunan bir taş ocağında çalışma sırasında göçük meydana geldi. Olay sırasında ocakta çalışma yapan iş makinesi ve kamyon, kayan malzemenin altında kaldı.

İKİ İŞÇİ ENKAZ ALTINDA

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, göçük altında kalan iki kişiye ulaşmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

İşte taş ocağından görüntüler:

Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
İngiltere'de İsrail'in futboldan men edilmesi için 25 bin imza toplandı

O ülkede İsrail'in futboldan men edilmesi için harekete geçildi
2026 hac kuraları çekildi! Sonuçlar e-Devlet'ten açıklanacak

2 milyon kişinin beklediği kura çekildi! Sonuçlar e-Devlet'te
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.