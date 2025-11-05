Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'nun Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren bir taş ocağında meydana gelen göçükte 2 kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi.

TAŞ OCAĞINDA GÖCÜK

Edinilen bilgilere göre, Ordu-Çamaş karayolu yakınında bulunan bir taş ocağında çalışma sırasında göçük meydana geldi. Olay sırasında ocakta çalışma yapan iş makinesi ve kamyon, kayan malzemenin altında kaldı.

İKİ İŞÇİ ENKAZ ALTINDA

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, göçük altında kalan iki kişiye ulaşmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

İşte taş ocağından görüntüler: