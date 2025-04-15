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Canlı yayında Atatürk'e küfür eden çalışanın işine son verildi

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Sosyal medyadaki bir canlı yayında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e küfür eden OPET çalışanı infiale neden olurken, şirketten yapılan açıklamada söz konusu kişinin işine son verildiği bildirildi.

Bir sosyal medya platformu üzerinden yapılan canlı yayında Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ağza alınmayacak küfürler edildi.

Atatürk'e küfür eden çalışanın işine son verildi

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Büyük Önder'in hatırasına çirkin ifadelerle saldırılan yayın, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

İnfial uyandıran söz konusu yayındaki kişinin OPET çalışanı olduğu anlaşılırken şirketten açıklama da gecikmedi. Şirket, söz konusu kişinin kovulduğunu açıkladı.

Atatürk'e küfür eden çalışanın işine son verildi

"ŞİRKETİMİZİN TEMEL DEĞERLERİ VE ETİK İLKELERİYLE ÖRTÜŞMEMEKTEDİR"

OPET'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Akaryakıt dağıtım sektöründe yaklaşık 33 yıldır ülkemize hizmet eren OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. olarak, Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü her zaman minnet ve şükranla anıyor; onun ilke ve değerleri doğrultusunda, gösterdiği hedefe kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda, bayilerimizden birinde görev yapan bir çalışanın Atatürk'ün aziz hatırasına yönelik sergilediği saygısız davranış, şirketimizin temel değerleri ve etik ilkeleriyle örtüşmemektedir. Söz konusu şahsın iş akdinin ilgili bayimiz tarafindan feshedildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

OPET'ten Atatürk'e Küfür Eden Çalışana İşten Çıkarma Kararı

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Canlı yayında Atatürk'e küfür eden çalışanın işine son verildi
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEmin Tas:

Sevmek zorunda değilim ama saygı duyarım sultan Abdülhamid han ruhu şad olsun

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