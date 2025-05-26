Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası
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Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası
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Beykoz'da kullandığı araçla karıştığı kazada 1 kişinin ölümüne neden olan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Kınık hakkında, 'taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Beykoz'da kullandığı araçla 1 kişinin ölümüne neden olan Fatma Zehra Kınık, 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı. Kınık'ın ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

ESKİ KIZILAY BAŞKANI'NIN KIZI HAKİM KARŞISINDA

Beykoz'da 9 Temmuz'da eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklet ile çarpışmıştı. Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen Fatma Zehra Kınık'ın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Fatma Zehra Kınık Demir, sanık Yavuz Selim Öztürk, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

"BEN SONUNA KADAR ŞİKAYETÇİYİM"

Batın Barlasçeki Annesi Hasret Doğan, "Oğlum artık hayatta yok, geri döndürülemeyecek. Hayallerimiz yarım kaldı. Hayatıma yarım devam ediyorum. İnşallah üst sınırdan cezalandırılır. Üzgünlük görmedim. Adalete güvenmiyorlar sanırım. Sürekli tehditle geliyorlar. Ben sonuna kadar şikayetçiyim" ifadelerini kullandı. Sanık Yavuz Selim, "Mütalaaya katılmıyorum, kazada suçum yok. Zehra Kınık'ın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

"KAZA VİDEO KAYITLARINDA SABİT"

Mahkemede savunma yapan Fatma Zehra Kınık, "Ben tekrardan kazanın gerçekleşmesinden dolayı üzüntümü belirtmek istiyorum. Ben mütalaaya katılmıyorum. Bu kazada kusurlu olduğunu düşünmüyorum. Durup kontrollerimi yapıp minibüsün bana yol vermesiyle seyrederken, kör noktamdan Yavuz Selim Öztürk'ün bana sürtmesiyle kazanın meydana geldiği video kayıtlarında da sabittir" ifadelerini kullandı.

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Fatma Zehra Kınık hakkında, 'taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Ayrıca Kınık'ın 2 yıl süreyle ehliyetine el konulmasına hükmedildi. Diğer sanık Yavuz Selim Öztürk hakkında ise 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Kavacık Rüzgarlıbahçe'de 9 Temmuz'da Baki Sokak'tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne çıkmaya çalışan Fatıma Zehra Kınık Demir, otomobiliyle Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarpmıştı. Olayda motosikletin arkasında oturan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki düşerek başını beton dubalara çarpıp hayatını kaybetmiş, motosikleti kullanan Yavuz Selim Öztürk ile kaldırımda sürüklenmeye devam eden motosikletin çarptığı Muammer Kızıl ve İbrahim Ethem Üstünışık yaralanmıştı. Olaya ilişkin gözaltına alınan Fatıma Zehra Kınık Demir, bir gün sonra çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Hazırlanan bilirkişi raporunda, ana yola çıkarken diğer araçların geçişini beklemeden çıktığı için kazaya neden olduğu ve yüzde 100 kusurlu bulunduğu kayıtlara geçmişti. Kınık hakkındaki adli kontrol kararı da ilk duruşmada kaldırılmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıhalilsezer45:

halkın gözünü boyamak için yapılan bir teraneee… yersen tabi

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Haber Yorumlarımurat özkan:

Neden 4 Yıl Ve Bu Kadar Az Ceza Alıyor Bu Kabul Edilemez

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Haber YorumlarıMurat Kara:

ve hükmün geriye birakalimasi serbest

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Haber YorumlarıBombacı Mülayim:

Bulursanız ceza verirsiniz

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Haber YorumlarıVezir Parmagı:

göz göre göre kazalarda 4 yıl az yarına kalmadan açıklama yaparlar bir yılını paraya çevirdik 3 yılda zaten hapis yatmıyor tamam serbest

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