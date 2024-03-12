Ölümlü kaza sonrası oğlunu yurtdışına kaçıran Eylem Tok'a yardım eden şirket çalışanı tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu kazada yeni gelişmeler yaşandı. Eyüpsultan'ta Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olduğu kaza sonrası 17 yaşındaki oğlunu önce Mısır'a sonra da ABD'ye kaçıran anne Eylem Tok'un o akşam yanında olan şirket çalışanı Ayşe Ceren S. tutuklandı. Öte yandan Eylem Tok'un eşi Op.Dr. Bülent Cihantimur hakkında da adli kontrol kararı verildi. Cihantimur hakkında yurt dışına çıkış yasağı da verildi.

T.C'NİN ARAMASIYLA OLAY YERİNE GİTTİĞİNİ ANLATMIŞTI, TUTUKLANDI

İfadesi ortaya çıkan Ayşe Ceren S., kazayı yapan T.C.'nin aramasıyla, Eylem Tok'la olay yerine gittiklerini ve daha sonra kendilerine havalimanına kadar eşlik ettiğini anlatmıştı. Ayşe Ceren S. tutuklandı.

BABA HAKKINDA ADLİ KONROL KARARI VE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Sürdürülen soruşturma kapmasında savcılığa ifade veren Eylem Tok'un eşi Op.Dr. Bülent Cihantimur hakkında da adli kontrol kararı verildi. Cihantimur hakkında yurt dışına çıkış yasağı da verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart günü saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki T.C.'yi seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan üç adet ATV tipi araca çarpması sonucunda bir kişi ölmüş, birden fazla kişi yaralanmıştı. Olay sonrası T.C., annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçırıldı.

BAKAN TUNÇ: ABD'YE İADE TALEBİNDE BULUNDUK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son yaptığı açıklamada, Eylem Tok ve oğlunun ABD'den iade süreciyle ilgili son bilgileri paylaştı. Bakan Tunç, şunları ifade etti: "Soruşturma devam ediyor. ABD ile adli yardımlaşma kapsamında biz yazışmalarımızı gerçekleştirdik. İade talebinde bulunduk, iade dosyamızı ilettik ve geçici tutuklama evrakımız da gönderdik. Bugün cevabi yazı geldi.Bu cevabi yazıda istenen bazı belgeler var, tamamladık. Süreci takip ediyoruz. İstanbul Eyüpsultan'da gerçekleşen bir trafik kazası. Bir kişinin vefatı, 4 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bir kaza. 18 yaşından küçük sürücü ve annesinin yurt dışına gittiği soruşturmadan kaçtıkları belirlendi. Adli süreci hemen önce Mısır'dan sonra ABD'den talep ettik. İadeyi hem diplomatik hem de INTERPOL aracılığıyla talep ediyoruz. Umut ediyoruz ki ABD olumlu karşılasın ve yargılama süreci de devam etsin. Dün itibarıyla 2 gözaltı gerçekleşti. Kaza sonrası olay yerine gelen ve havaalanına anne ve oğlunu bırakan kişi gözaltına alındı. Babasının şoförü oradaki mağdurlardan birinin telefonunu emniyete teslim edenle ilgili gözaltı kararı verildi. Adli süreci titizlikle takip ediyoruz"

ABD VATANDAŞI OLMASI İADESİNE ENGEL Mİ?

Kazayı yapan sürücünün ABD vatandaşı olması iadesine engel mi? Söz konusu kazanın, 'adi suç' kapsamında değerlendirilmesi gerekçesiyle, Türkiye'ye iadesinin gerçekleşeceği düşünülüyor.