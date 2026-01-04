Haberler

New York'ta binlerce kişi Venezuela için yürüdü

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesine karşı New York'un Times Meydanı'nda binlerce kişi toplandı. Göstericiler, ABD yönetimine askeri müdahaleye son verilmesi çağrısında bulunarak sokaklarda yürüyüş yaptı.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısının ardından New York'taki Times Meydanı'nı dolduran binlerce kişi, ABD yönetimine askeri müdahaleye son verilmesi çağrısında bulundu.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri saldırısının yankıları sürerken, New York'ta binlerce kişi savaşa karşı protesto düzenledi. Kentin en işlek noktalarından biri olan Times Meydanı'nda toplanan kalabalık, ABD'nin Venezuela politikasına sert tepki gösterdi. ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri adımının ardından savaş zıttı gruplar, ülke genelinde protesto çağrısı yaptı. New York'taki eylem, bu çağrıların en geniş katılımlılarından biri olarak öne çıktı. Protestoya farklı etnik gruplardan, sendikalardan ve sivil toplum kuruluşlarından katılım olduğu gözlendi.

Venezuela saldırısı sonrası protesto

Göstericiler, New York'un Times Meydanı'nda bir araya geldi. Ellerinde pankartlarla meydanı dolduran binlerce kişi, burada yapılan konuşmaların ardından Manhattan sokaklarında yürüyüşe geçti. Kalabalık, ABD'nin Venezuela üzerindeki askeri baskısının sona erdirilmesini talep etti. Yürüyüş boyunca protestocular, "ABD, Venezuela'nın üstünden elini çek", "Petrol için savaşma" ve "Venezuela'da savaş istemiyoruz" sloganları attı. ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan "Trump istifa" ve "Trump, gitmen gerek" ifadelerinin yer aldığı pankartlar da dikkat çekti. Göstericiler, savaşın ekonomik çıkarlar uğruna yürütüldüğünü savundu. Times Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Manhattan'ın ana caddeleri boyunca devam etti. Trafiğe kapatılan güzergahlarda yürüyen kalabalık, bölge halkından da zaman zaman destek aldı.

Yoğun güvenlik önlemleri alındı

New York Polis Teşkilatı, protesto öncesinde ve sırasında geniş güvenlik önlemleri aldı. Çok sayıda polis ekibi yürüyüş güzergahında konuşlandırılırken, kalabalık helikopter ve mobil ekiplerle de takip edildi. Henüz bir taşkınlığın veya şiddet olayının yaşanmadığı protestonun bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Savaş karşıtı grup, ABD'nin Venezuela politikasına karşı tepkilerini önümüzdeki günlerde de farklı eylemlerle sürdüreceklerini açıkladı. - NEW YORK

