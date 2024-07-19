New York'ta meclis üyesi, polis memurunun kolunu ısırdığı iddiasıyla gözaltına alındı

New York'ta yerel meclis üyesi Susan Zhuang, Brooklyn'de evsizler barınağı yapımına karşı düzenlenen bir protestoda polis memurunu ısırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.

38 yaşındaki Zhuang, günü yüzlerce kişinin katıldığı protestoda, kalabalığı kontrol etmeye çalışan polislerle arbede yaşadı. Görüntülerde, parlak pembe giysi giyen Zhuang'ın bir barikata bağlandığı ve kelepçelenmeye direndiği görülüyor.

İddiaya göre Zhuang, başka bir protestocunun tutuklanmasını engellemeye çalışırken bir polis memurunun kolunu ısırdı. Olay anının görüntüleri ve yaralanan memurun fotoğrafları basına yansıdı.

Olayda toplam dokuz kişi tutuklandı ve üç polis memuru yaralandı. Zhuang'a saldırı, tutuklanmaya direnme ve düzensiz davranış suçlamaları yöneltildi.

Zhuang'ın avukatı, müvekkilinin de protestoda yaralandığını iddia etti ve suçlamaların düşürülebileceğini söyledi. Ancak Polis Derneği başkanı, Zhuang'ın hesap vermesi gerektiğini belirtti.

New York Meclisi sözcüsü, olayı kınayarak "Şiddet asla kabul edilemez ve belediye çalışanlarına saygı göstermek önemlidir," açıklamasını yaptı.

Bu olay, ABD'de yerel siyasetçiler ve polis arasındaki gerginliği ve toplumsal olaylara müdahale konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.