Bakan Tunç'tan Silivri'deki kötü muamele iddialarına yanıt

Bakan Tunç'tan Özgür Özel'in Silivri iddialarına sert yanıt
'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı

'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı
Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz

Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı
Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı

Vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı

Nevruzda pamuk şeker dağıtan polisten bir mest eden hareket daha

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta nevruz etkinliğinde engelli satıcı Barış Sebzeci'nin pamuk şekerlerini satın alıp çocuklara dağıtan polis memuru Sinan Baydı, Ramazan Bayramı'nda da yine çocuklara şeker ikram etti.

Cizre'de 20 Mart'taki nevruz kutlamaları sırasında görevli polis memurları Ali Talha Balbal ve Sinan Baydı, alanda pamuk şeker satan özel birey Barış Sebzeci'nin ürünlerini satın alıp, çocuklara dağıttı.

MANSUR YAVAŞ, POLİSLERİN İKRAMINI ELEŞTİRMİŞTİ

Bir süre sonra, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu için düzenlenen kalabalığa hitap ederek, burada yaptığı konuşmada yeni bir tartışmayı başlatmıştı. Yavaş, açıklamalarında polisin tutumunu karşılaştırmış, "Bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polis pamuk şekerleri verdi." ifadelerini kullanmıştı. Yavaş'ın bu açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil çok sayıda siyasetçinin tepkisini çekmişti.

Nevruzda çocuklara pamuk şeker dağıtan polisten bir mest eden hareket daha

BAKAN YERLİKAYA TEBRİK ETMİŞTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, polisleri tebrik edip, "Cizre'de düzenlenen nevruz kutlamalarında 2 polisimiz Sinan Baydı ve Ali Talha Balbal'ın pamuk şekeri satan engelli kardeşimiz Barış'a yaptıkları yardım hepimizi duygulandırdı. Pamuk şekerlerinin hepsini satın alarak, çevredeki çocuklara dağıttı. Sinan ve Ali Talha kardeşlerim, sizlerle iftihar ediyorum. Bu mübarek günlerde sadece Barış'ı sevindirmediniz; polislerimizin vicdanını ve asaletini de bir kez daha gösterdiniz. Sizleri canı yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Nevruzda pamuk şeker dağıtan polisten bir mest eden hareket daha

BU DEFA DA ÇOCUKLARA ŞEKER DAĞITTI

Polis memuru Sinan Baydı, Ramazan Bayramı'nda da görevli olduğu Silopi ilçesindeki polis kontrol noktasında, çocuklara şeker ikram etti. Çocukların bayramlarını da kutlayan Baydı'nın davranışı, takdirle karşılandı. O anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Nevruzda pamuk şeker dağıtan polisten bir mest eden hareket daha

Nevruzda pamuk şeker dağıtan polisten bir mest eden hareket daha
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

pamuk şekerini de engelli vatandaştan alıp eylemciler yerine çaputlular yerine çocuklara dağıtsaydı helal derdik. şehit meslesktaşlarının kemiklerini sızlattı.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme55
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Allah razı olsun, Jandarmalarımız da yıllardır bayramlarda şeker çikolata dağıtıyor, sağ olsun, var olsunlar.

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFATİH AYIBOĞAN:

Seyyar satıcılık yasak değil mi kanun kendisiyle çelişiyor.insanlık değerleri üzerinden gideceksek her meseleye kanunla değil insanlık mantığıyla gidelim

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİbrahim Karabaş:

Bir gün sorunu bu ülkenin gündeminden kalkarsa bilin ki mimarı bu adamdır bazen küçük bir dokunuş yeterli olabiliyor kelebek etkisi misali

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Şow yapmayın akıllı olun.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.