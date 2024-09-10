Çok konuşulacak 'Narin' tepkisi: Millet olmayı bıraktık kabile devleti olmaya karar verdik

Türkiye, kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin'e ağlıyor. Toplumun hemen hemen her kesiminde infiale neden olan Narin cinayetine ünlü oyuncu Nejat İşler de tepki gösterdi.

ÖZ AMCA'DAN SONRA İTİRAFÇI ŞÜPHELİ NEVZAT BAHTİYAR DA TUTUKLANDI

Diyarbakır Bağlar'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti tüm yönleriyle soruşturmaya devam ediliyor. Küçük kızın cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü itiraf eden, bunun karşılığında tutuklu amca Salim Güran'ın 200 bin TL para teklif ettiğini söyleyen Nevzat Bahtiyar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nevzat Bahtiyar (48), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı 1. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

AİLE ÜYELERİ GÖZALTINDA

Bahtiyar'ın ifadesinin ardından jandarma ekipleri, Narin'in aile içi cinayete kurban gitmiş olma olasılığını değerlendirerek, tüm aile üyelerini gözaltına aldı. Narin'in babası ise daha sonra serbest bırakıldı.

NARİN CİNAYETİ HER ŞEYİ UNUTTURDU

Neredeyse Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline gelen ve toplumun her kesiminden tepki çeken Narin cinayetine ünlü isimler de sessiz kalmıyor. Ünlü oyuncu Nejat İşler, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Koruyamıyoruz çocuklarımızı. Bizim de suçumuz var. Biz millet olmayı bıraktık kabile devleti olmaya karar verdik galiba. Öyle olunca da kabile kuralları geçerli oluyor." ifadelerini kullandı.

İşler açıklamasında şunları kaydetti:

"KABİLE DEVLETİ OLMAYA KARAR VERDİK"

Bugün evden bu yüzden çıktım, sıkıldım artık. Koruyamıyoruz çocuklarımızı. Bizim de suçumuz var. Büyük büyük laflar edilebilir. Biz millet olmayı bıraktık kabile devleti olmaya karar verdik galiba. Öyle olunca da kabile kuralları geçerli oluyor. Ondan önce de bir milyon hikaye vardı. Bundan sonra da olacak böyle giderse. Millet olmayı hatırlayacağız. Başka bir şey değil.Kabileler, tarikatler, cemaatler falan filan değil. Millet olmayı hatırlayacağız. Mustafa Kemal formulü koymuş. Çok basit. Neye direniyoruz anlamadım gitti. Lafın bittiği yerdeyiz. Koruyamadık abi. Bundan öncekileri de koruyamadık, onu da koruyamadık. Bu bizim suçumuz gerçekten bizim suçumuz.

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.