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Amca Salim Güran'ın Narin'in kaybolduğu gün 5 kez aradığı kişi ortaya çıktı: Sesi rahattı, panik hali yoktu

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin'in tutuklu amcası Salim Güran'ın yeğeninin kaybolduğu 21 Ağustos'ta 1 saat içinde 5 kez aradığı kişinin Diyarbakır'da yaşayan amcasının oğlu Mehmet Şerif Güran olduğu ortaya çıktı. Güran "Antalya-Kemer'de ailemle tatil yapıyordum. Sesi çok rahattı. Hiçbir titreme ya da tedirginlik hissetmedim. Sesinde panik hali yoktu" diye konuştu.

Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürerken, tutuklu bulunan amca Salim Güran'ın olay günü telefonla 5 kez görüştüğü kişiye ulaştı. Amca Salim Güran'ın, en son 15.15'te okulun güvenlik kamerasına görüntüleri yansıyan Narin'in ortadan kaybolduktan sonra Antalya'daki bir cep telefonunu aradığı, 16.43 ile 17.59 saatleri arasında 1 saat 16 dakika içinde 5 kez görüştüğü saptandı.

AMCASININ OĞLU İLE GÖRÜŞMÜŞ

HTS kayıtlarının incelenmesinde toplam 352 saniye konuşma yapıldığı görüldü. Jandarma, Salim Güran'ın aradığı kişinin, Diyarbakır'da yaşayan amcasının oğlu Mehmet Şerif Güran olduğunu, 21 Ağustos günü Antalya'nın Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yaptığını belirledi.

Amca Salim Güran'ın Narin'in kaybolduğu gün 5 kez aradığı kişi ortaya çıktı: Sesi rahattı, panik hali yoktu

"KÖYDEKİ PAMUK TARLAMIN KURTLANDIĞINI SÖYLEDİ"

Diyarbakır'da çiftçilikle uğraşan Mehmet Şerif Güran, "Antalya-Kemer'de ailemle tatil yapıyordum. İlk aramayı saat 16.43'te yaptı. Köydeki pamuk tarlamın kurtlandığını söyledi. Saat 16.55'te tarladan fotoğraf atıp 'İlaçlama yapayım mı?' diye sordu. Sesi çok rahattı. Hiçbir titreme ya da tedirginlik hissetmedim. Sesinde panik hali yoktu. Farklı bir şey de söylemedi. Hatta tatilde olduğum için 'Tatil nasıl gidiyor?' diye de takıldı" ifadelerini kullandı.

Amca Salim Güran'ın Narin'in kaybolduğu gün 5 kez aradığı kişi ortaya çıktı: Sesi rahattı, panik hali yoktu

"YOLLADIĞI FOTOĞRAFLARI EMNİYETE TESLİM ETTİM"

Salim Güran'ın olay günü yolladığı fotoğrafları emniyet birimlerine teslim ettiğini söyleyen Mehmet Şerif Güran, ceset bulunduktan sonra da Diyarbakır'a döndüğünü belirtti. Güran, "Böyle bir şey yapmasını beklemezdim, desem onu korumuş gibi oluyor. Köydeki herkese bu tutum yüklendi. Gerçeği yargı ortaya çıkaracak" dedi. Soruşturma birimlerinin, amcanın hedef şaşırtmak için kuzeniyle irtibata geçtiği üzerinde durduğu bildirildi.

Amca Salim Güran'ın Narin'in kaybolduğu gün 5 kez aradığı kişi ortaya çıktı: Sesi rahattı, panik hali yoktu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

Murat Celik:

Amca çocuğu yalan söylüyor kesin yurt dışı için görüşmüştür nasıl çıkabilirim diye

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SUNSET null:

amca çok cinayet filmi izlemiş hedef şaşırtmak herkesin o panik halinde aklına gelmez

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