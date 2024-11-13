Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinin kaydettiği görüntülere ulaşıldı

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasında, sanık avukatlarının olay gününe ilişkin mahkemeden talep ettiği Dara 2 Askeri Üs Bölgesi'ne ait sabit kameranın saat görüntü kaydına ulaşıldı.

GÖRÜNTÜLER KATİLE GÖTÜRECEK

Dara 2 Askeri Üs bölgesine ait görüntülerdeki dakikalar ile Narin'in okuldan çıktıktan sonra kaybolduğu ana ilişkin görüntüler eşleştiğinde Narin'in o dakikalarda kendi evine mi, tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ın evine mi gittiği netlik kazanacak. Bu görüntüler, Narin'in sır dakikalarda nerede olduğunu tespit edecek ve katile götürecek.

ŞAHİNGÖZ ADLI KAMERANIN KAYIT YAPMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİ

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasının ilk duruşmasında, sanık avukatlarının mahkemeden talep ettiği olay gününe ilişkin görüntüler izlenmişti. Dara 2 Askeri Üs Bölgesi'ne ait sabit kamerada saat 15.05-15.11 arasında görüntü kaydı olduğu, baba Arif Güran'ın olayı aydınlatacağını söylediği "Şahingöz" adı verilen kameranın ise kayıt yapmadığı belirlenmişti. Dara 2 Askeri Üs Bölgesi'nin "Şahingöz" adı verilen kamerasının sadece terör konusunda bir hareketlilik olduğunda canlı olarak merkezden müdahale için kullanılan bir kamera olduğu belirtilmişti.

İKİNCİ DURUŞMA 26 ARALIK'TA

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması geçtiğimiz günlerde görülmüştü. Mahkeme heyeti, müşteki Arif Güran ve vekili, Diyarbakır Barosu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davaya katılma talebinin kabulüne, ağabey Baran Güran'ın müşteki olarak dosyaya eklenmesi talebinin reddine, mahkemeye gönderilen Dara bölgesine (Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle Gözetleme Noktası) ait görüntülerin dosyaya eklenmesine, tutuklu şüpheli R.A'nın tanık olarak dinlenilmesi talebinin kabulüne, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak dosyada bulunan daraltılmış baz raporunu hazırlayanlardan hangi yöntem ile hangi baz verilerini kullanarak, hangi cihazlar ve hangi kriterlere uyularak, bilimsel tekniklerin neler olduğunu gösterir ve sapma payının olup olmama ihtimalini de belirtir ayrıntılı ek rapor aldırılmasına karar verdi. Heyet, kaçma, saklanma ve yakalanamama ihtimali göz önünde bulundurulan sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 26 Aralık'a ertelenmesine hükmetti.