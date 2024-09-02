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Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor

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Diyarbakır'da 13 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları devam ederken gözaltı süresi 24 saat uzatılan amca S.G.'nin sorgusunun Ankara'dan gelen özel bir ekip tarafından yapıldığı öğrenildi. Jandarma ve polisin çapraz sorgulamada bulunduğu amcanın gözaltındayken avukatlarını istediği aktarıldı.

Diyarbakır'da gözaltına alınan Narin'in muhtar amcası ile ilgili 24 saat ek gözaltı kararı verilirken, amca S.G.'nin sorgusunun Ankara'dan gelen özel bir ekip tarafından yapıldığı öğrenildi.

NARİN'İ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Tüm Türkiye günlerdir Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek güzel haberi bekliyor. Arama kurtarma çalışmaları 13. gününde komandoların desteği ile sürüyor. Bölgeden gelen son dakika bilgisine göre Narin' i arama çalışmaları köye 2 km mesafedeki sulama kanalına yakın noktada yoğunlaştırıldı. Ekili mısır ve buğday biçili tarlaların olduğu bölgeye gelen çok sayıda ekip, iz arama köpekleri ve iş makineleriyle çalışma başlattı.

Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor

AMCANIN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Önceki gün gözaltına alınan Narin'in muhtar olan amcası S.G. ile ilgili yeni gelişme yaşandı. S.G. ile gözaltı süresi 24 saat uzatıldı. Ayrıca yapılan incelemede otomobilinde Narin'in DNA'sı tespit edilen amcanın telefon kayıtlarını da sildiği tespit edilmişti. Amcayla ilgili ortaya atılan yeni iddia ise büyük ses getirdi. S.G.'nin Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı belirlendi.

Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor

TELEFONUNDAKİ TÜM MESAJ VE ARAMA KAYITLARINI SİLMİŞ

Amca S.G.'nin Narin'in kaybolmasının ardından telefonun 1 saat boyunca kapalı olduğu ve bu nedenle gözaltına alındığı öğrenilirken, dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Amca S.G'nin telefonunda tüm mesaj ve arama kayıtlarını silmek için özel bir uygulama kullandığı tespit edildi. Şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor

DNA'LAR UYUŞTU

Narin'in anne ve babasından alınan DNA örneklerinin şüpheli ile karşılaştırılmasından çıkan sonuçlar beklenirken yeni bir gelişme yaşandı. Amcaya ait aracın koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran'ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneği aynı çıktı.

Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor

AMCAYI ANKARA'DAN GELEN ÖZEL EKİP SORGULUYOR

Öte yandan 13 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları devam ederken, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca S. G.'nin sorgusu sürüyor.

Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor

GÖZALTINDAYKEN AVUKATLARINI İSTEDİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Ankara'dan gelen özel ekibin de aralarında bulunduğu jandarma ve polis tarafından çapraz sorgulaması yapılan amca S.G.'nin , gözaltındayken avukatlarını istediği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

Diyarbakır Jandarma 3-sayfa Ankara 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (12)

Musa Budak:

Saklayacak birşeyi olmayan biri neden avukat istesin çok basit o saatler arasında ne yaptığını nereye gittiğini anlatman gerekiyor. Çünkü ilk gün Batman'da olduğunu ifade ettin celiskili konuştun şimdide toparlamaya çalışıyorsun. Uzman özel ekip sorgu yapacağına ağzının ortasına iki yumruk çekse bu olay çoktan çözülmüştü belkidr narin yaşıyor ihtimali artardı.

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gülten öztürk:

fail bu adam çıkarsa devletin yaptığı bütün harcamalar kendisinden tahsil edilmeli.

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ARSLANOĞLU Hakan:

Herkes bir kaç gün daha sabretsin Emniyetimiz şüpheli kayıp veya ölümlerin çözümünde çok çok başarılıdır. Sonuçlandırmadan dosyayı rafa kaldırmaz.

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Kadir Tokay:

Üzülerek söylüyorum ama bence sağ bulunma şansı çok düşük.

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Hasan Turk:

Olay cozulmustur coktan.ins korkunc seyler olmamistir

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dikduran adam:

bir adam saç ekiyorsa ondan uzak durun

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Emre null:

şarkıcı yusuf güneye sorun o astral seyahat yapiyor her gun nerden olduğunu biliyordur belki

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Musa Budak:

Saklayacak birşeyi olamayan biri neden avukat istesin. Çok basit narinin kaybolduğu saatlerde nereye gittiğini ifade edecektin. Ama sen önce Batman'da olduğu olay günü orda olmadığıni ifade ettin. Şimdide avukatlarla durumu toparlamaya çalışıyorsun. Uzman ekip seni konusturmanin başka yolları var. Eğer hala konusturamiyorsa isterse ekip NASA tarafından görevlendirildi densin haticeye değil neticeye bakarız.

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Musa Gerçekçi:

Hem yavrucağa, hemde bütün ailesine yazık oldu. Basında illaki birisini suçlu gosterecek, çunkü başka türlü ekmek yemez. Amcası hem muhter hemide kanun nizam bilen aklı ve terbiyesi yerinde bir insan. Zerre kendisinden şüphelenmedim. Amerikadan bir FBI skruşturma ekibi isteseydiniz, çoktaaan neticeye varırlardı...

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Erol Birol :

Tırnaklarını çeksinler bülbül gibi öter

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