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İşte Narin'in amcasının tutuklanma gerekçesi

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Diyarbakır'da Kur'an kursundan çıktıktan sonra adeta sırra kadem basan ve günlerdir arama çalışmaları süren kayıp Narin'in amcası tutuklandı. Amca Salim Güran'ın iki suçtan tutuklandığı öğrenildi: Kasten öldürme ve Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma.

Tüm Türkiye'nin günlerdir müjdeli bir haber beklediği kayıp Narin olayında yeni bir gelişme yaşandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın (8) merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 31 Ağustos'ta gözaltına alınan muhtar olan amcası Salim Güran, "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden kısıtlama" gerekçesiyle tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Narin bulundu mu? Amca Salim Güran 2 ayrı suçtan tutuklandı

NARİN'İ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Tüm Türkiye günlerdir minik Narin'den gelecek güzel haberi bekliyor. Arama kurtarma çalışmaları 13. gününde komandoların desteği ile sürüyor. Narin' i arama çalışmaları köye 2 km mesafedeki sulama kanalına yakın noktada yoğunlaştırıldı. Ekili mısır ve buğday biçili tarlaların olduğu bölgeye gelen çok sayıda ekip, iz arama köpekleri ve iş makineleriyle çalışma başlattı.

Narin bulundu mu? Amca Salim Güran 2 ayrı suçtan tutuklandı

NE OLDU?

Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu.

İşte Narin'in amcasının tutuklanma gerekçesi

İhbarla bölgeye Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

İşte Narin'in amcasının tutuklanma gerekçesi

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp, evine doğru gittiği yer aldı.

İşte Narin'in amcasının tutuklanma gerekçesi

AĞABEYDEN SONRA AMCA GÖZALTINA ALINDI

Arama çalışmalarında 22 Ağustos'ta evlerine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos'ta ise 2 kilometre mesafede iki farklı çocuk terliği bulundu. Ancak her iki terliğin de ailesinin beyanıyla Narin Güran'a ait olmadığı belirlendi. Soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken, bu kez Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alındı. Salim Güran emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Amca Güran, 'Kasten öldürme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Diyarbakır Güvenlik 3-sayfa Hukuk

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Yorumlar (8)

Muzaffer Karaman:

Bısey anlamadım. Kasten oldurme denılıyor ama kucuk narını arama calısmaları devam edıyor dıye haber yapılmıs. Amca narıne bısey yaptıysa zaten coktan ıtıraf etmesı gerekmıyormu

77
4
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Mansur Ay:

kusura bakmayın hiç bir şey anlamadın...

45
4
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Erdal_19:

Kız melek oldu gitti bu pis dünyadan.

21
0
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Sultan Alparslan:

demekki kızı öldürmüş : ( ((

19
0
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Vedat Korkmaz:

Nasıl bir ülke oldu vicdan merhamet kalmamis hickimsede kime güvenecek insan…!

18
0
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Uzman:

? SOnuç ne yapacağınız haberin

8
0
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Ertan Demirel:

Öldürmüs ya aciklama bu

5
1
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Yavuz sivas:

Kızin cansız bedeni mi araniyor;(

1
0
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