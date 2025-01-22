Canlı yayında tehdit edilen Müge Anlı öfkeden çılgına döndü: Dibine kadar şarlatansınız

Almanya'da yaşayan Emin ve Resul, kendileri gibi kardeş olan ve Sakarya'da kaybolan eşlerini aramak için "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katıldı. İddiaya göre; Emine ve Hülya, 22 Aralık'ta Sakarya'da cezaevinde olan dedelerini görmek için çocuklarını da alarak Almanya'dan Türkiye'ye geldi. Kayıp başvuru, sözde Mehdi iddialarını da gündeme getirdi.

"ALMANYA'DA İŞ SAVAŞ OLACAKMIŞ"

Birkaç gün sonra eşleriyle iletişimi kesen kadınlar, eşleriyle son görüşmelerinde "'Geçen sene Umre'ye gittiğimizde bir adamla tanıştık. Bu adam istihbaratçıymış. Af çıkaracak, dedem de cezaevinden çıkacak. Almanya şu an güvenli değil, iç savaş olacakmış. Biz ancak 3-4 ay sonra gelebiliriz.'' dedi. O görüşmeden sonra Emine ve Hülya'ya bir daha ulaşılamadı.

"KIZLARIM YANIMDA OLSUN DİYE YALAN SÖYLEDİM"

Emin ve Resul genç kadınların babasını aradığında, "Ben kanser oldum. Kızlarıma iç savaş çıkacak diye yalan söyledim. Bu süreçte kızlarım ve torunlarım yanımda olsun istiyorum." şeklinde cevap aldı. Emin ve Resul eşlerini aramak için Sakarya'daki kayınpederlerinin evine geldi ancak kimseyi bulamadı.

"SALDIRI ALTINDASINIZ"

Emin ve Resul, kayıp kadınların amcası olan Muzaffer Aydın'ın, Gönül Derman isimli üfürükçünün yanında olduğunu söylediğini iddia etti. Emin ve Resul, Gönül Derman isimli üfürükçü kadının 2 sene önce kayınpederleri aracılığıyla çocuklarının gece uykudan korkarak uyanması ile alakalı hayatlarına girdiğini ifade etti. Üfürükçü kadının küçük çocuğun ağlamasına ''Saldırı altındasınız'' gibi ifadelerle karşılık verdiğini söyledi.

"MEHDİ BURSA'DA, HİLAFET YAKINDIR"

Müge Anlı, Gönül Derman'ın WhatsApp grubuna attığı ses kaydını canlı yayında dinletti. Dermen ses kaydında, "Çarşamba günü herkes hazırlıklı olsun ve televizyonu arayıp da ben sizi okudum benim hakkımda konuşun lütfen. Onların yalancı olduğunu, asıl şarlatan onların olduğunu söyleyin ve çarşamba günü hepiniz imtihandasınız. Mehdi azamın askerlerinin hepsi imtihanda biz de imtihanındayız. Bizim komutanın var olduğunun, hayatta yaşadığını ve Bursa'da olduğu bu ekipten duyulacak. İnananlar bu grupta kalsın inanmayan bu gruptan çıksın. Çarşamba gününe hazır olun diye haber bana geldi efendimizden. Efendimizin bildirdiği haberdir. Benim nasıl bir insan olduğumu ve sizden nasıl para aldığımı, şarlatan olmadığımı anlatacaksınız. Emrediyorum hepinize." ifadelerini kullandı. Derman, programda bağırarak, "Allahtan aldım haberi, hilafet yakındır. Bu program bana sadece vesile oldu" şeklinde açıklamalarda bulundu.

"DİBİNE KADAR ŞARLATANSINIZ"

Üfürükçü kadın, kendini "Mehdi azamın hizmetçisiyim" diye tanımlayarak Anlı'yı ölüm büyüsü yapmakla tehdit etti. Duydukları karşısında sinirlenen Müge Anlı, üfürükçüye sert tepki göstererek, "Dibine kadar size inanmıyorum. Dibine kadar şarlatansınız. İnsanların psikolojik sorunlarından, cehaletlerinden faydalanarak onların üzerinden maddi imkan sağlayan bir şarlatansınız. Yüzünüzü bile dönemiyorsunuz. Bana da hiçbir şey yapamazsın sen. Vız gelir tırıs gider. Ben Emine değilim, Hülya da değilim. Bana hiçbir şey yapamazsın. Rabbim ne biliyorsa o bellidir. Demirden korkan trene binmez!" şeklinde sert bir yanıt verdi.

TEPKİ YAĞDI

Üfürükçü kadının WhatsApp üzerinden kendini peygamber ilan etmesine izleyiciler tepki gösterdi. İzleyiciler, " Müge Anlı'da bir kadın kendini peygamber ilan etti. Müge Anlı'yı tehdit ediyor kendince okumuş bir şeyler planlamış", "Din şarlatanları Türkiye'de ekonomi kötü olunca gurbetçilere dadandı.", "Kadın haklı ülkede cahil bol.", "Allah'tan görev verilmiş bu kadına. Mehdi Bursa'da yaşıyormuş. Çok yakında hilafet ilan edilecekmiş. Daha neler neler… Ülkede akıllı kalmadı!", "Üfürükçü şarlatan polis yakalasın şu kadını herkesi inandırmış" ve "Bu gözler WhatsApp'ta peygamberliğini ilan edeni de gördü" gibi sözlerle tepkilerini dile getirdi.

ÜFÜRÜKÇÜ GÖZALTINDA

Müge Anlı'nın yayını ihbar kabul edildi. Gönül Derman, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı. Ayrıca, evde arama çalışması yapılacağı aktarıldı.