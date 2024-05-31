Üvey baba skandalı! Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan Selahattin Bey, evden kaçan üvey kızlarına aramak için yayına çıktı. 14 gün sonra bulunan genç kızlar ise üvey babaları tarafından yıllardır istismar edildiklerini söyledi. Görüntüleri izleyen Müge Anlı, canlı yayında ateş püskürdü.

"UTANMADAN STÜDYOMA NASIL GELDİN AHLAKSIZ"

Canlı yayında görüntülü olarak Selahattin Bey'e bağlanan Müge Anlı "Gözünüz aydın kızlar bulundu. Sen utanmadan nasıl benim stüdyoma geldin? Allah seni şaşırttı mı, yanılttı mı? Sen utanmadan bu kızları aramak için benim stüdyoma nasıl geldin? Terbiyesiz adam. Senin bu kızlara yaptıkların videosu elimde. Ahlaksız... Sen bundan sonra bana değil savcı ve hakime söyleyeceksin. Sen bu kızları istismar edip nasıl gelip bir de ararsın? Ben gözüme mi inanacağım sana mı? Bütün videoların elimde. Sen nasıl bir anlaşma istiyorsun?" dedi.

ÜVEY BABA: BEN BİR ŞEY YAPMADIM, BENİ UYUTUP ONLAR YAPTI

Hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanlayan adam, asıl mağdurun kendisi olduğunu söyleyerek "Ben böyle bir şey yapmadım. O videolar bize de geldi. Biz konuştuk, anlaşmaya çalışıyoruz. Ne anlatayım? Beni uyutup yaptıklarını mı? Beni uyutarak istediklerini yaptılar" ifadelerini kullandı. Adamın sözleri karşısında küplere binen Müge Anlı "Hadi oradan. Ben 34 yıllık televizyoncuyum, sen televizyonun düğmesini açamazken ben program yapıyordum. Ben neyin montaj neyin kurgu olduğunu anlayabilirim. Sen bu görüntüler çekilirken uyumuyordun" diyerek öfke kustu.

"DÖRDÜNÜZ BENİM KARIM OLACAKSINIZ"

Yıllardır üvey babaları tarafından cinsel istismara maruz kaldıklarını söyleyen 24 yaşındaki Figen şunları söyledi: "14 yaşından beri bu adam bizi tecavüz ediyor. Bize satırla saldırıyordu, bizi dövüyordu. Bize 'Sizin derinizi yüzerim, dördünüz de benim karım olacaksınız' diyordu. Bunlar annemin gözünün önünde yapılıyordu. Sen de korkundan susuyordun. Ondan korkma."

ANNE İSTİSMARI KABUL ETTİ

İddiaları kabul eden anne ise "Ben hiçbir şeyin böyle olacağını bilmiyordum. Ben olayların yarısını biliyordum ama bir şey diyemedim. Gidecek yerim yok adamla kalacağım" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Hakkındaki iddialara cevap vermekten kaçınan üvey baba, yayından kaçmaya çalıştı. Yayını ihbar kabul eden ekipler, eve giderek Selahattin Bey'i gözaltına aldı. Anne ise eşinin gözaltına alındığını görünce öfkeden deliye döndü.