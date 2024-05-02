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Muayeneye giden doktor, meslektaşına saldırdı! Her iki taraf birbirinden şikayetçi oldu

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Giresun Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde görevli Dr. B.A., muayene için gittiği Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, kendisiyle ilgilenmediğini iddia ettiği Dr. Uğur Semiz ile tartıştı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü ve her iki doktor da birbirinden şikayetçi oldu.

Giresun'da muayene için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji kliniğine gelen Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde görevli doktor B. A., kendisiyle ilgilenmediğini öne sürerek Dr. Uğur Semiz'le tartıştı. Kendisine saldırıldığını belirten Dr. Semiz, B.A.'dan, B. A., da darbedildiğini belirterek Dr. Semiz'den şikayetçi oldu. Hastane Başhekimi olayla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

"BENİMLE İLGİLENMEDİNİZ" TARTIŞMASI

Olay, 30 Nisan'da kent merkezi Aksu Mahallesi'nde yer alan Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Giresun Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde görevli Dr. B.A. muayene için geldiği hastanenin üroloji kliniğinde, kendisiyle ilgilenilmediği iddiasıyla, üroloji kliniği sekreteri ve Dr. Uğur Semiz ile tartışmaya başladı.

Muayeneye giden doktor, meslektaşına saldırdı! Her iki taraf birbirinden şikayetçi oldu

SAĞLIKTA ŞİDDET BU DEFA DOKTORLAR ARASINDA YAŞANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Dr. B.A. iddiaya göre Dr. Semiz'e saldırdı. Saldırı sonrası kavga da çıkan klinikteki bazı eşyalar dağılırken, araya diğer sağlık görevlileri ile güvenlik personeli girdi. Taraftar sakinleştirilirken, darp raporu alan doktorlar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Muayeneye giden doktor, meslektaşına saldırdı! Her iki taraf birbirinden şikayetçi oldu

BAŞHEKİM OLAYI KINADI

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fazıl Kulaklı, "Hastanemiz Üroloji Kliniğinde görevli Asistan Doktorumuz Uğur Semiz'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırı hakkında hukuki süreç başlamıştır ve bu sürecin yakinen takipçisi olacağız" ifadeleriyle olayı kınadı.

Muayeneye giden doktor, meslektaşına saldırdı! Her iki taraf birbirinden şikayetçi oldu

"NEFSİ MÜDAFAADA BULUNDUM"

Doktor B.A ise, "Bir hekim olarak tedavi almaya gittim. En doğal hakkım olan sağlık hakkımdan mağdur bırakıldım. Mobing tehdit ve saldırıya uğradım ve nefsi müdafaa davranışında bulunarak olay yerinden çıktım ve tüm hukuksal haklarımı kullanacağım" dedi.

Muayeneye giden doktor, meslektaşına saldırdı! Her iki taraf birbirinden şikayetçi oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Giresun Kavga Hukuk 3.Sayfa Sağlık Haberler

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Yorumlar (4)

Punisher null:

ilgilenmezsen herkes saldirir; oraya canimiz burnumuzda gidiyoruz, lutfen doktorlarda bu konuda empati yapip hassas olsunlar kendilerinden ricamiz ??

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mehmet türkel:

Ha neymiş sende birebir görüp hastalara nasıl davranılıyormuş öğrenmiş oldun, çoğu doktor hastalığını söylediğinde sana reçeteyi veriyor gönderiyor cevap vermeye bile tenezül etmiyor.

6
0
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Murat Erzine:

Demekki neymiş neden doktorlara şiddet uygalanıyormuş acı gerçek ortada ilgilenmeyip başdan sağma

5
0
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Cevap :

Doçent doktor asistan doktora saldırıyor birde nefsi müdafaa diyor. Güçlü birine denk gelirsen ağlama sakın.

4
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