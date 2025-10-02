MSB'den sahile vuran 300 kilogramlık patlayıcı taşıyan deniz aracıyla ilgili uyarı

Trabzon'da hamsi avı için denize açılan balıkçılar limana Ukrayna'ya ait içinde 300 kg patlayıcı madde bulunduğu belirtilen ve Rus donanmasına karşı kamikaze saldırılar için kullanılan insansız deniz aracı ile döndüler. İstanbul'dan gelen Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığı (SAT) personeli ve diğer uzman ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda insansız deniz aracı Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botla çekilerek açığa götürüldü. Ukrayna'ya ait insansız deniz aracı daha sonra uzman askeri personel tarafından patlatılarak imha edildi. Bu tehlike ucuz atlatılırken Milli Savuma Bakanlığı'nda uyarı geldi.

"MÜDAHALEDE BULUNMADAN GÜVENLİK BİRİMLERİNE HABER VERİN"

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, "Karadeniz'de bölgesel sahiplik ilkesi çerçevesinde; deniz yollarının açık tutulması ve seyir serbestisinin sağlanması kapsamında sürüklenen mayın/İHA/İDA'ların tespiti ve imhası maksadıyla havadan ve denizden (KarakolUçağı, Helikopter, İHA, Tuzla Sınıfı KarakolGemileri ve Mayın Avlama Gemileri ile) 24 saat keşif ve gözetleme faaliyetlerine devam edilmektedir. Rusya-Ukrayna Savaşının başlangıcından itibaren; çok sayıda sürüklenen mayın, İDA ve İHA/Maket Uçak tespit ve imha edilmiştir. Son olarak 29 Eylül'de bir balıkçı teknesi tarafından Trabzon açıklarında İDA olduğu değerlendirilen şüpheli cisim tespit edildiği, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bildirilmiştir.

Patlayıcı ihtiva ettiği değerlendirilen İDA, bölgeye gönderilen SAS timlerimiz tarafından imha edilmiştir. Bu olayda da görüldüğü gibi şüpheli cisim gören, tespit eden balıkçılarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız dikkatli olmalı ve herhangi bir müdahale bulunmadan ivedikle güvenlik birimlerimize haber vermelidir."

Tuğamiral Zeki Aktürk'ün diğer açıklamaları ise şöyle:

İSRAİL

Gazze'deki insani trajediyi sona erdirecek her girişimi ilke itibarıyla desteklediğimizi ve bu çerçevede tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesisine katkı sağlamaya devam edeceğimizi vurguluyoruz.

Ayrıca, mazlum Filistin halkının haklı davasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla, Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarımızın 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı açılışı kapsamında Millî Savunma Üniversitesi Rektörümüz tarafından "Filistin'de 800 Yıl" konulu ilk ders verilecek, Filistin'in Türk hâkimiyetindeki barış ve huzur dolu dönemleri ile günümüzde yaşanan katliama giden süreç ele alınacaktır.

TERÖRLE MÜCADELE

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadelesine, sınırlarımızı korumaya; karada, denizde ve havada ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam etmektedir.

Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hâle getirilmiş,

"Suriye Harekât Alanları"nda Tel Rıfat (262 km) ve Menbic'de (380 km) imha edilen tünel uzunluğu 642 kilometreye ulaşmıştır.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunan hudutlarımızda ise; 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 188 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 177 olmuştur.

Hafta içerisinde engellenen 735 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 51 bin 876'ya ulaşmıştır. Yine, bu hafta içerisinde, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde yaklaşık 118 kilogram (117.853 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

SURİYE'DE SON DURUM

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine de "Terör örgütü SDG'nin Suriye Geçici Hükümetine entegrasyonu ile ilgili hususlar Bakanlığımız tarafından dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir. Bu minvalde bahse konu hususlara yönelik Bakanlığımızın resmî açıklamalarının dikkate alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir" dedi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER İLE İRAN SAVUNMA BAKANI'NIN GÖRÜŞMESİ

Bakanlık kaynakları, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'in dün İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanı Aziz Nasirzade ile görüşmesine ilişkin sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye ve İran uzun bir ortak sınırı ve geçmişi yüzyıllar öncesine uzanan ortak tarih ve medeniyeti paylaşan iki komşu ve kardeş ülkedir.

İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade ziyareti vesilesiyle yapılan görüşmelerde terör ve düzensiz göçle mücadele başta olmak üzere ortak sınırımızın güvenliği bağlamında yapılabilecek işbirliği de ele alınmıştır."

GKRY'NİN YAYIMLADIĞI NAVTEX VE NORVEÇ BAYRAKLI GEMİNİN FAALİYETLERİ

Bakanlık kaynakları, Norveç bayraklı Ramform Hyperion adlı geminin GKRY'nin yayımladığı NAVTEX ile adanın güneyinde gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

Adanın deniz yetki alanlarında her iki halkın da eşit hakları bulunmaktadır.

KKTC'nin bölgedeki mevcut ruhsat sahaları ve adanın tamamındaki hakları görmezden gelinerek icra edilmeye çalışılan faaliyetlere karşı gereken karşılıkları vermekteyiz.

KKTC ve ülkemiz Dışişleri Bakanlıkları tarafından, bahse konu geminin faaliyetlerine karşı gerekli protestolar yapılmış, sahada da gemi sorgulanarak ve ikaz edilerek bölgede KKTC haklarının var olduğu kayda geçirilmiştir. Sahadaki durumu yakından takip ediyoruz."