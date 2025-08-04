Motosikletiyle kaza yaptı, yaralı halde çekip sosyal medyada paylaştığı video ile kurtuldu

Motosikletiyle kaza yaptı, yaralı halde çekip sosyal medyada paylaştığı video ile kurtuldu
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Motosikletiyle kaza yaptı, yaralı halde çekip sosyal medyada paylaştığı video ile kurtuldu
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Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletiyle kaza yapan bir kişi, yaralı halde çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak yardım istedi. Şahıs ve yanındaki arkadaşı, söz konusu paylaşımın ardından yardıma gelenler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde arkadaşıyla birlikte gece saatlerinde motosiklete binen Atakan E., bir süre sonra kaza yaptı.

Motosikletiyle kaza yaptı, sosyal medyada paylaştığı video ile yardım istedi

MOTOSİKLETİYLE KAZA YAPTI, SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTIĞI VİDEO İLE YARDIM İSTEDİ

Kaza sonucunda yaralanan Atakan E., sosyal medyada paylaştığı video ile yardım istedi. Atakan E.'nin cep telefonuyla çektiği videoda "Çocukluğumun geçtiği adamla sanırım bugün de öleceğiz. Biz büyük bir kaza geçirdik. Şu an bize kimse yardım etmiyor. Allah'ını seven bize yardım etsin. Biz yolda kaldık" diyerek sosyal medya hesabında paylaştı.

Motosikletiyle kaza yaptı, sosyal medyada paylaştığı video ile yardım istedi

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Söz konusu paylaşımın ardından Atakan E. ve arkadaşı, yardımlarına gelen vatandaşlarca hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Motosikletiyle kaza yaptı, sosyal medyada paylaştığı video ile yardım istedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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