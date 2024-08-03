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MİT'ten terör örgütü PKK'nın Avusturya yapılanmasına büyük darbe

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MİT ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla yakalanan PKK/KCK Avusturya yapılanması mensuplarından Hıdır Korkut tutuklandı.

Terör örgütü PKK/KCK Avusturya yapılanması mensuplarından olan ve geçtiğimiz ay MİT tarafından yakalanan Hıdır Korkut tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terör örgütü PKK/KCK mensubu Hıdır Korkut, MİT ve İzmir Emniyeti'nin ortak operasyonu ile 22 Temmuz'da Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalanmıştı.

MİT'ten terör örgütü PKK'nın Avusturya yapılanmasına büyük darbe

MİT'in takibi altında olan Hıdır Korkut, Avusturya'da PKK/KCK uzantısı olan pek çok dernekte sorumlu düzeyde faaliyet gösteriyordu. PKK/KCK mensubu Korkut, örgütün eylem ve etkinliklerinin organizatörleri arasında yer alıyordu.

MİT'ten terör örgütü PKK'nın Avusturya yapılanmasına büyük darbe

TUTUKLANDI

Türkiye'ye giriş yaptığı anda MİT ve İzmir Emniyeti'nin ortak operasyonu ile yakalanan Hıdır Korkut, gözaltı sürecinin dolması akabinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / 3.Sayfa

Millî İstihbarat Teşkilatı Avusturya Korkut İzmir Kck PKK PKK Güvenlik 3.Sayfa Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (8)

Murat Celik:

Avrupa kaynıyor hangi birini yakalayacaksınız

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Ebu Huzeyfe:

Yüzleri resimleri arşivleniyor ! Türkiye’ye illa geliyorlar ( cenaze düğün vs ) o zaman yüz tanıma sistemi ile aranması düşüyor !! Pasaport yapsa bile kaçamaz ! Avrupa diye rahat rahat eylem yapanların hepsi arşivlenmiş durumda !!! Tavsiyeniz uzak durun ! Bir dost

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Yasef Behar:

Wow ne teknoloji Bu AI ile yüz taramasına takılıyorlar

yanıt3
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Ferhat Öztürk:

Teker teker hepsini

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Erol Sanlı:

Özellikle Almanya örgütçü kaynıyor

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1gerceklerinsesi:

Asın bunları abi direk

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Murat Celik:

o Sadece biri

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Alp null:

Türkiye gücünü sizden alıyor teşekkürler MİT

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