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Köpeği minibüsün arkasına iple bağlayıp çekti

Köpeği minibüsün arkasına iple bağlayıp çekti
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Hayvanlara yapılan eziyetler acımasız yüzünü bu kez Balıkesir'in Gönen ilçesinde gösterdi. Bir köpek, tamponuna boynundan iple bağlandığı minibüs tarafından çekildi. O anlar, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir köpek, tamponuna boynundan iple bağlandığı minibüs tarafından çekildi.

Bunu insan olan yapmaz! Köpeği minibüsün arkasına iple bağlayıp çekti

29 Kasım Cuma günü saat 16.00 sularında meydana gelen olayda Sarıköy Mahallesi'nde seyir halinde olan bir minibüsün tamponuna bağlanan iple boynundan çekilen köpek, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sürücünün şikayeti üzerine soruşturma başlatılırken, minibüsteki kişilerin Y.Ç. ve A.A. isimli şahıslar oldukları belirlendi.

Bunu insan olan yapmaz! Köpeği minibüsün arkasına iple bağlayıp çekti

PARA CEZASI KESİLDİ

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, çipsiz ve kimliksiz olduğu belirlenen köpeğin kendilerine ait olduğunu söyleyen şüphelilere 65 bin TL idari para cezası kesilirken, köpek veteriner kontrolüne alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

O şöförü bağlayıp tampona çeksinler boynundan, adalet varsa

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