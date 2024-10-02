FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu FETÖ'cü hâkim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı.

YARGIDAKİ ELEMANLARINDAN BİRİ

Firari FETÖ'cü Mustafa Karatay, 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin mimarlarındandı. FETÖ'nün yargıdaki en kilit operasyon elemanlarından biri olarak örgütte kilit rol oynuyordu. Örgüt ile bağlantısını saklandığı evden yürütmeye çalışıyordu.

MİT'TEN FİLM GİBİ OPERASYON

Milli İstihbarat Teşkilatı, FETÖ'nün önemli isimlerinden olan Mustafa Karatay'ın yakın bir komşusunun ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan uzun takip sonucu ihbar edilen dairede, 8 yıldır kaçak olan ihraç hâkim Karatay'ın yaşadığı kesin olarak tespit edildi.

DİJİTAL MALZEMELERİNE EL KONULDU

FETÖ'cü ihraç hâkim Karatay'ın evinde yapılan arama sonucu örgüt üst yönetimi ile iletişim için kullandığı dizüstü bilgisayar, tablet, telefon ve diğer dijital malzemelere el konuldu. Firari hâkim Mustafa Karatay'ın Signal uygulaması üzerinden örgüt ile iletişim kurduğu tespit edildi.