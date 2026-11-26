Hadise makyajsız haliyle kamera karşısına geçti! Yüzündeki morluğu açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konser vermek için Türkmenistan'a giden 40 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, sahne hazırlıkları sırasında makyajsız haliyle kamera karşısına geçti. Yüzündeki morluğa dikkat çeken şarkıcı, izin nedenini açıklarken güzellik uğruna yaptırdığı işlemleri de tek tek anlattı. Dolgu yaptırmayı sevmediğini belirten Hadise, botoks yaptırdığını ise açık yüreklilikle dile getirdi.
- Hadise, yüzündeki morluğun dolgu değil mezoterapi uygulamasından kaynaklandığını açıkladı.
- Hadise dolgu yaptırmayı sevmediğini, mezoterapi ve somon uygulaması gibi bakım işlemlerini tercih ettiğini söyledi.
- Hadise botoks yaptırdığını gizlemedi.
Hadise makyajsız haliyle kamera karşısına geçerek güzellik sırlarını anlattı. Ünlü şarkıcının yüzündeki morluğa ilişkin açıklaması ve yaptırdığı işlemler dikkat çekti.
KONSER ÖNCESİ MAKYAJSIZ HALİYLE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ
Konser vermek üzere Türkmenistan'a giden Hadise, sahneye çıkmadan önce otel odasında hazırlıklarını yaparken güzellik rutinine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yüzünde yalnızca nemlendirici bulunan 40 yaşındaki şarkıcı, sahne makyajının detaylarını anlatırken cilt bakımına verdiği önemden de söz etti. Makyajına başlamadan önce yüzündeki küçük bir morluğu gösteren Hadise, söz konusu izin hangi işlemden kaynaklandığını açıkladı.
YÜZÜNDEKİ MORLUĞUN NEDENİNİ AÇIKLADI
Yüzündeki morluğun dolgu işleminden kaynaklanmadığını özellikle vurgulayan Hadise, söz konusu izin mezoterapi uygulamasının ardından oluştuğunu belirtti. İşlem sırasında canının biraz acıdığını da söyleyen şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Şuramda bir morluk var, görüyorsunuz. Dolgu falan değil. Bu mezoterapinin izi diyelim. Burası biraz acıtmıştı çünkü."
GÜZELLİK SIRLARINI TEK TEK ANLATTI
Cilt bakımına önem verdiğini belirten Hadise, tercih ettiği güzellik uygulamalarından da bahsetti. Dolgu yaptırmayı sevmediğini dile getiren ünlü şarkıcı, mezoterapi ve somon uygulaması gibi işlemleri tercih ettiğini söyledi. Hadise, güzellik rutinine ilişkin açıklamasında "Ben dolgu falan sevmiyorum ama yüzüme bakım yaptırmayı çok seviyorum. Mezoterapi olsun, somon olsun, böyle şeylere çok inanıyorum." ifadelerini kullandı.
BOTOKS YAPTIRDIĞINI DA GİZLEMEDİ
Yaptırdığı işlemler konusunda samimi açıklamalarda bulunan Hadise, botoks yaptırdığını da açıkça dile getirdi. Dolguya sıcak bakmadığını belirten şarkıcı, botoks konusunda ise farklı bir tutum sergiledi. Ünlü şarkıcı, "Onun dışında tabii ki de botoks yüzümüzde var. Yok desek çok saçma olur." sözleriyle yaptırdığı işlemi gizlemedi.