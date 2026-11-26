Hadise makyajsız haliyle kamera karşısına geçerek güzellik sırlarını anlattı. Ünlü şarkıcının yüzündeki morluğa ilişkin açıklaması ve yaptırdığı işlemler dikkat çekti.

KONSER ÖNCESİ MAKYAJSIZ HALİYLE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Konser vermek üzere Türkmenistan'a giden Hadise, sahneye çıkmadan önce otel odasında hazırlıklarını yaparken güzellik rutinine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yüzünde yalnızca nemlendirici bulunan 40 yaşındaki şarkıcı, sahne makyajının detaylarını anlatırken cilt bakımına verdiği önemden de söz etti. Makyajına başlamadan önce yüzündeki küçük bir morluğu gösteren Hadise, söz konusu izin hangi işlemden kaynaklandığını açıkladı.

YÜZÜNDEKİ MORLUĞUN NEDENİNİ AÇIKLADI

Yüzündeki morluğun dolgu işleminden kaynaklanmadığını özellikle vurgulayan Hadise, söz konusu izin mezoterapi uygulamasının ardından oluştuğunu belirtti. İşlem sırasında canının biraz acıdığını da söyleyen şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Şuramda bir morluk var, görüyorsunuz. Dolgu falan değil. Bu mezoterapinin izi diyelim. Burası biraz acıtmıştı çünkü."

GÜZELLİK SIRLARINI TEK TEK ANLATTI

Cilt bakımına önem verdiğini belirten Hadise, tercih ettiği güzellik uygulamalarından da bahsetti. Dolgu yaptırmayı sevmediğini dile getiren ünlü şarkıcı, mezoterapi ve somon uygulaması gibi işlemleri tercih ettiğini söyledi. Hadise, güzellik rutinine ilişkin açıklamasında "Ben dolgu falan sevmiyorum ama yüzüme bakım yaptırmayı çok seviyorum. Mezoterapi olsun, somon olsun, böyle şeylere çok inanıyorum." ifadelerini kullandı.

BOTOKS YAPTIRDIĞINI DA GİZLEMEDİ

Yaptırdığı işlemler konusunda samimi açıklamalarda bulunan Hadise, botoks yaptırdığını da açıkça dile getirdi. Dolguya sıcak bakmadığını belirten şarkıcı, botoks konusunda ise farklı bir tutum sergiledi. Ünlü şarkıcı, "Onun dışında tabii ki de botoks yüzümüzde var. Yok desek çok saçma olur." sözleriyle yaptırdığı işlemi gizlemedi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi