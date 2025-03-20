Metroda yaşlı adama hakaret etti, tekme tokat darp edilip araçtan atıldı

Bursa'da, Kestel-Üniversite hattında sefer yapan BursaRay'da erkek bir yolcu, yaşlı bir yolcuyla tartışıp hakaret etti.

TEKME TOKAT METRODAN ATTILAR

Diğer yolcuların tepki gösterdiği, erkek yolcu, metro Şehreküstü İstasyonu'na geldiğinde tekme tokat dövülüp dışarı atıldı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

O anlar, istasyonda bekleyen bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, metronun içinde darp edilen yolcunun, vagonun kapıları açıldığında, diğer yolcular tarafından tekmelenerek dışarı atıldığı, elindeki poşetlerin de yere düştüğü görüldü.