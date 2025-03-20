Metroda yaşlı adama hakaret etti, tekme tokat darp edilip araçtan atıldı
Bursa'da, bir yolcu, yaşlı bir kişiyle tartışıp hakaret edince, diğer yolcular tarafından tekmelenip, istasyona yanaşan metrodan dışarı atıldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bursa'da, Kestel-Üniversite hattında sefer yapan BursaRay'da erkek bir yolcu, yaşlı bir yolcuyla tartışıp hakaret etti.
TEKME TOKAT METRODAN ATTILAR
Diğer yolcuların tepki gösterdiği, erkek yolcu, metro Şehreküstü İstasyonu'na geldiğinde tekme tokat dövülüp dışarı atıldı.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
O anlar, istasyonda bekleyen bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, metronun içinde darp edilen yolcunun, vagonun kapıları açıldığında, diğer yolcular tarafından tekmelenerek dışarı atıldığı, elindeki poşetlerin de yere düştüğü görüldü.