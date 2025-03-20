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Metroda yaşlı adama hakaret etti, tekme tokat darp edilip araçtan atıldı

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Bursa'da, bir yolcu, yaşlı bir kişiyle tartışıp hakaret edince, diğer yolcular tarafından tekmelenip, istasyona yanaşan metrodan dışarı atıldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da, Kestel-Üniversite hattında sefer yapan BursaRay'da erkek bir yolcu, yaşlı bir yolcuyla tartışıp hakaret etti.

Metroda Yaşlı Adamla Tartışan Genç Yolcu Darp Edilip Dışarı Atıldı

TEKME TOKAT METRODAN ATTILAR

Diğer yolcuların tepki gösterdiği, erkek yolcu, metro Şehreküstü İstasyonu'na geldiğinde tekme tokat dövülüp dışarı atıldı.

Metroda Yaşlı Adamla Tartışan Genç Yolcu Darp Edilip Dışarı Atıldı

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

O anlar, istasyonda bekleyen bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, metronun içinde darp edilen yolcunun, vagonun kapıları açıldığında, diğer yolcular tarafından tekmelenerek dışarı atıldığı, elindeki poşetlerin de yere düştüğü görüldü.

Metroda Yaşlı Adamla Tartışan Genç Yolcu Darp Edilip Dışarı Atıldı

Metroda yaşlı adama hakaret etti, tekme tokat darp edilip araçtan atıldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Yerinde bir hareket güzel bir ders inşallah aklı başına gelmiştir ve bir daha yaşlılara saygılı olur.

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Haber YorumlarıHarbi Yorumcu:

yaşlıya hürmet nerde

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

ya devlet devlet olmanın gereğini yapar ya da yıkılır ogretmenler piyasada yok topluma yönlendirme yapmıyorlar cogu sigara içiyor cok üzücü

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Haber YorumlarıKimesterseni:

ataninda vuraninda eline saglik

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Yaşlı insanda hatalı olabilir ama hakaret etmek yerine terbiye kurallarında izah etseydin belkide özür dilerdi ihtiyar halinle. Bu olmayınca yaşıtların devreye girmiş ama iyide girmişler;)))

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