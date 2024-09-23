Üye Girişi
Haberler

Metin Arolat'ın 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk'ten dikkat çeken çıkış: Serum almış, bunun araştırılması lazım

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'ın cenaze törenine katılan 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk, sözleriyle dikkatleri üzerine çekti. Arolat'ın ölümünün incelenmesi gerektiğini belirten Öztürk, "Sahne öncesi evinde serum takviyesi almış. Bu kalp krizini tetiklemiş olabilir. Sağlık hizmeti adı altında ne olduğu beli olmayan bir sürü şey yaşanıyor etrafımızda." dedi.

Ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, cuma akşamı sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Arolat için dün İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Arolat'ın 20 yıllık sahne arkadaşı Kaan Öztürk'ün sanatçıyla ilgili iddiası kafaları karıştırdı.

"SAĞLIK HİZMETİ ALTINDA NE OLDUĞU BELLİ OLMAYAN ŞEYLER"

Cenaze töreninde Gazete Magazin'e konuşan Kaan Öztürk, "Metin çok sporunda sağlığında bir adam değildi ama o gün mekana geldiğinde bu tarz bir takviye aldığını söylemiş. Eve gelip serum takan insanlar var. O gün kendini iyi hissetmediğini söyleyerek bu işlemi yaptırdığını ve sonrasında da kendisini iyi hissettiğini söyledi. Bence bunun kesinlikle araştırılması lazım. Aşıdan sonra kalp problemlerimiz çok arttı. Sağlık hizmeti adı altında ne olduğu beli olmayan bir sürü şey yaşanıyor etrafımızda. Bir insan şarkı söyleyebilecek kadar iyiyken birden yere düşüp kalp krizi geçirmesi ne kadar olasılık bilmiyorum. Masaj da yapıldı ama buna rağmen geri dönmedi. Demek ki çok ciddi bir problem yaşadı" ifadelerini kullandı.

Metin Arolat'ın 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk'ten dikkat çeken çıkış: Serum almış, bunun araştırılması lazım

DEMET SAĞIROĞLU: REJİM YAPIYORMUŞ, KALBİ DAYANMADI

Metin Arolat'ın ölüm haberinin ardından hastaneye giden sanatçı Demet Sağıroğlu ise yaptığı açıklamada "Çok sevdiğim özel bir kardeşimdi. Yine rejim yapıyormuş. Bizde hep vardır ölüm diyetleri. Herhalde kalbi kaldırmadı. Gülerek gitti. Menajeri öyle söyledi" demişti.

İSTANBUL'DA CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

KADIKÖY'de sahne aldığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat (52) için dün Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Arolat'ın sanatçı arkadaşları Gülben Ergen, Gülşen, Ozan Orhon, Yeliz, Demet Sağıroğlu, yapımcı İzzet Öz, oyuncu Barış Kılıç, Bekir Aksoy, Nilgün Belgün, Onur Büyüktopçu, modacı Hakan Akkaya, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Taziyeleri Arolat'ın ablası Fatoş Alkan kabul etti. Arolat'ın cenazesi Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından memleketi İzmir'e gönderildi. Metin Arolat'ın cenazesi bugün Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Metin Arolat'ın 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk'ten dikkat çeken çıkış: Serum almış, bunun araştırılması lazım

Metin Arolat'ın 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk'ten dikkat çeken çıkış: Serum almış, bunun araştırılması lazım

Metin Arolat'ın 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk'ten dikkat çeken çıkış: Serum almış, bunun araştırılması lazım

Metin Arolat'ın 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk'ten dikkat çeken çıkış: Serum almış, bunun araştırılması lazım

Metin Arolat'ın 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk'ten dikkat çeken çıkış: Serum almış, bunun araştırılması lazım

Metin Arolat'ın 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk'ten dikkat çeken çıkış: Serum almış, bunun araştırılması lazım

Metin Arolat'ın 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk'ten dikkat çeken çıkış: Serum almış, bunun araştırılması lazım

Metin Arolat'ın 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk'ten dikkat çeken çıkış: Serum almış, bunun araştırılması lazım
Kaynak: Haberler.com / Ecem Altan - 3.Sayfa

Metin Arolat Kaan Öztürk Kalp Krizi Ünlüler 3-sayfa Müzik Yaşam

Bursa'da eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti

Eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti

 Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı: 1 kadın polis şehit oldu, biri polis 2 kişi yaralandı

Hırsızlık operasyonunda arbede! Kadın polis şehit oldu, biri polis 2 kişi yaralandı

 Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş

Kadın polisin şehit olduğu saldırı kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketi! Aradaki farkı görenler büyük şaşkınlık içerisinde

Anket yapıldı, aradaki farkı görenler büyük şaşkınlık içerisinde
500

Yorumlar (3)

Suat Görgülü:

Hasta olan değil vadesi gelen ölüyor Öyle olmuş böyle olmuş demekle olmuyor Allah rahmet eylesin

4
2
yanıtYanıtla
CAN Işık:

Kesin araştırılması gerekli

4
2
yanıtYanıtla
albatros :

aşılardan olduğuna yemin edebilirim ama ispatlayamam.

3
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BİM AKTÜEL KATALOĞU (25 EYLÜL) Bim'de hangi ürünler var? 25 Eylül Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Gelendost Belediye Başkanı kimdir? Isparta Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen kim, kaç yaşında? Yunus Emre Geçti kimdir? Ümraniye'de polis memurunu öldüren Yunus Emre kaç yaşında, sabıka kaydı var mı? Benzine zam var mı? 23 Eylül güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 21- 27 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? CANLI ALTIN KURU | 23 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? BİM AKTÜEL KATALOĞU (24 EYLÜL) Bim'de hangi ürünler var? 24 Eylül Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? GELİNİM MUTFAKTA 23 EYLÜL 2024 CANLI İZLE Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Üniversiteler ne zaman açılıyor 2024? Üniversitelerin akademik takvimi açıklandı mı? Özlem Savaş kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? Özlem Savaş biyografisi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });