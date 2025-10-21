Minguzzi davasında 24 yıl hapis cezası alan sanıklar kaç yıl cezaevinde kalacak?

İstanbul Kadıköy'de, 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin pazarda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

2 SANIĞA 24 YIL, 2 SANIĞA BERAAT

Mahkeme, tutuklu sanıklar B.B. ve U.B.'yi 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırırken, 'yardım etme' suçundan yargılanan 2 sanık hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.

24 YIL CEZA ALAN SANIKLAR KAÇ YIL CEZAEVİNDE KALACAK?

Hükmün açıklanmasının ardından Haberler.com canlı yayınına katılan Avukat Yücel Önder, mahkeme kararını değerlendirdi. Önder, 24 yıl hapis cezasına çarptırılan 2 sanığın infazının 15 yıl olacağını, bunun 10 senesinin kapalı cezaevinde, 5 senesinin de açık cezaevinde geçeceğini söyledi.

Önder, "Bir kere 18 yaşın altındaki kişilerin infazı 18 yaşından büyüklerinkinden farklı. Onların cezaevinde her yattığı bir gün, iki gün sayılıyor. Bunu kısa bir not olarak bir kenara koyalım. Bununla ilgili genel bir infaza baktığımız zaman adam 'öldürme' suçlarında 3'te 2'sini yatar. Yani 24 yıl ceza alan biri 16 yıl hapis cezası alır. 1 yıl denetim serbestlik düşersek, 15 sene hapis cezası alır. Bunun yaklaşık 10 senesi kapalı, 5 senesi açık cezaevinde geçer." ifadelerini kullandı.

"MAHKEME HEYETİ BERAAT EDEN 2 SANIĞIN YARDIM ETTİĞİNE DAİR DELİL GÖRMEMİŞ Kİ CEZA VERMEMİŞ"

Önder, 'yardım etme' suçundan yargılanan 2 sanık hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verilmesi hakkında ise şu şekilde konuştu: "Muhakkak ki mahkeme heyeti detaylı bir inceleme, detaylı bir araştırma yapmıştır. Ağır ceza mahkemesinin ben titiz çalışma yürüttüğüne inanıyorum bunda. Şimdi bizim kanunumuzda suç ve cezada şahsilik ilkesi söz konusu. Kim bir eylem yapmışsa o eylemin cezasını kendisi öder. Yani birisi bir suç derken hasbelkader yanında bulunan diğer bir kişinin cezalandırılması uygun değildir.

Bunların hepsinin birden, dördünün birden ceza alması için dördünün birden fikir ve eylem birliği içerisinde -buranın altını çiziyorum- dördünün birden fikir ve eylem birliği içerisinde rahmetli çocuğu öldürmek için hareket etmeleri gerekiyor. Dört arkadaş yolda yürüyor, içlerinden herhangi bir tanesi cebindeki bıçağı çekip yolda giden X bir şahsı bıçaklarsa diğer üç kişinin bundan, bunların hepsinin aynı düşünceyle fikir ve eylem birliği içerisinde hareket etmesi gerekiyor.

Demek ki mahkeme heyeti, diğer iki kişinin yardım ettiğine ya da şu suça iştirak ettiğine dair dosyada bir delil görmemiş, yeterli bir Belge veya başka bir şeye rastlamamış ki ceza vermemiş. Bu insana 15-20 sene ceza vereceksiniz. Kesin ve inandırıcı, her türlü şüpheden uzak delil olması gerekiyor. Delil olmadan kanaatle, zanla ceza vermek hukuka uygun değil, hukuka aykırıdır."

MİNGUZZİ CİNAYETİ DAVASINDA KARAR

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu olan suça sürüklenen U.B, B.B, M.A.D. ile A.Ö, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada maktulün annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşma salonunun önünde ve koridorda geniş güvenlik önlemleri alındı. Adliye içinde ve dışındaki bazı vatandaşlar, ellerinde "Mattia Ahmet için adalet" yazılı dövizler taşıyarak slogan attı.

SAVCI MÜTALAASINI TEKRAR ETTİ

Bir önceki celse verdiği esasa ilişkin mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, U.B. ve B.B.'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, M.A.D. ve A.Ö.'nün ise "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan cezalandırılması istendi.

SANIKLARIN SON SAVUNMASI

Karar öncesi son sözleri sorulan B.B, "Yaptığım her şey için çok pişmanım, çok üzgünüm." derken, U.B. de çok pişman olduğunu dile getirdi. A.Ö. de anne ve babasının yanına gitmek istediğini belirterek, "Hakim amca, ben anne babamın yanına gitmek istiyorum. Onlarla yatmak istiyorum. Ben suçlu değilim. Benim suçum yok. Ben olay yerinde olduğum için çok pişmanım." ifadelerini kullandı. M.A.D. ise suçlamaları kesinlikle kabul etmediğini belirterek, mahkemeden beraatına karar verilmesini talep etti.

HÜKÜM AÇIKLANDI

Davayı karara bağlayan heyet, suça sürüklenen B.B. ve U.B.'yi "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapisle cezalandırdı. Cezada indirim uygulamayan heyet, B.B. ve U.B.'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, M.A.D. ve A.Ö.'yi ise "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan beraatlerini kararlaştırıp, tahliye etti.

AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA: KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL

Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın karardan sonra adliye önünde yaptığı açıklamada, "4 sanığın çocuğun etrafını nasıl sardığını mahkemeye sunmuş olmamıza rağmen, 2 sanık delil yetersizliği nedeniyle tahliye edildi. Bu karar kabul edilebilir değil. Üst mahkemeden kararın döneceğini düşünüyoruz. İtiraz sürecini hemen başlatacağız" dedi.

BAŞSAVCILIKTAN KARARA İTİRAZ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı davaya ilişkin yaptığı açıklamada, duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaasında B.B. ile U.B.'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan müşterek fail, A.Ö. ve M.A.D.'nin ise "çocuğa karşı kasten öldürme suçuna yardım etme" suçundan cezalandırılmasının ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesinin talep edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, bugün görülen karar duruşmasında, suça sürüklenen B.B. ve U.B.'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapisle cezalandırıldığı ve tutukluluk hallerinin devamına karar verildiği belirtildi.

Diğer suça sürüklenen A.Ö. ve M.A.D.'nin ise beraat ve tahliyelerine karar verildiği kaydedilen açıklamada, savcılığın mütalaasına aykırı çıkan hususlara ilişkin kanun yollarına başvurulacağı ifade edildi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Ocak'ta Mattia Ahmet Minguzzi'nin kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla Kadıköy Hasanpaşa'daki tarihi salı pazarına gittiği, burada dolaştıkları sırada U.B. (15) ve B.B. (15) ile karşılaştıkları, aralarında geçen konuşmanın ardından B.B.'nin Minguzzi'yi ittirdiği aktarılmıştı.

B.B'nin, dolaşmaya devam eden Minguzzi'nin tekrar karşısına çıkarak yumruk attığı belirtilen iddianamede, şüphelinin elindeki bıçakla Minguzzi'yi vücudunun farklı bölgelerinden yaraladığı anlatılmıştı.

İddianamede, U.B.'nin de yere düşen Minguzzi'ye tekme attığı, çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından U.B. ve B.B.'nin kaçtıkları kaydedilerek, olaydan sonra hastanede tedavi altına alınan Minguzzi'nin 17 gün sonra 9 Şubat'ta yaşamını yitirdiği ifade edilmişti.

Adli Tıp Kurumu'ndan alınan otopsi raporuna göre, vücudunda 3 kesici alet yaralanması, göğsünde delici alet yarası olan Minguzzi'nin ölüm nedeninin kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanması olduğu kaydedilmişti.

İddianamede, U.B.'nin Minguzzi'yi tekmelediği, B.B.'nin ise tezgahtan aldığı bıçakla birden fazla kez bıçakladığı kaydedilerek, olaydan sonra yakalanıp tutuklanan her iki suça sürüklenenin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, olay günü B.B. ve U.B. ile hareket ettikleri belirlenen M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle birleştirilme talepli iddianame hazırlanmıştı.