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Marmara Denizi'nde batan gemideki cansız bedenine ulaşılan kişinin aşçı Zeynep Kılınç'a ait olduğu belirlendi

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Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneyinde batan kuru yük gemisindeki cansız bedenine ulaşılan gemi personelinin kimliği belirlendi. Cansız bedenin aşçı Zeynep Kılınç'a ait olduğu tespit edildi. Kayıp 5 gemi mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor.

Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisindeki cansız bedenine ulaşılan kişinin geminin aşçısı Zeynep Kılınç'a ait olduğu belirlendi.

Marmara Denizi'nde batan gemideki cansız bedenine ulaşılan kişinin aşçı Zeynep Kılınç'a ait olduğu belirlendi

CENAZE ZEYNEP KILINÇ'A AİT

Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan gemiyi ve 6 mürettebatını arama çalışmalarında 3'üncü günün sonunda acı haber geldi. Arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Cenazenin geminin aşçısı Zeynep Kılınç'a ait olduğu belirlendi.

Marmara Denizi'nde batan gemideki cansız bedenine ulaşılan kişinin aşçı Zeynep Kılınç'a ait olduğu belirlendiZeynep Kılınç

ÇALIŞMALARA 700'ÜN ÜZERİNDE PERSONEL KATILIYOR

51 metre derinlikte denizin tabanına oturan "Batuhan A" adlı kargo gemisiyle ilgili 3 gündür devam eden çalışmalara 700'ün üzerinde personel katılıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin dün enkaza gerçekleştirmeyi planladığı ancak hava muhalefeti nedeniyle ertelenen dalış, hava şartlarının düne göre daha elverişli olmasıyla bugün yapılıyor.

Marmara Denizi'nde batan gemideki cansız bedenine ulaşılan kişinin aşçı Zeynep Kılınç'a ait olduğu belirlendi

KAYIP DENİZCİ SON ANLARINI GÖRÜNTÜLEDİ

Öte yandan Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin mürettebatından Hüseyin Tutuk'un, batmadan kısa süre önce çektiği görüntülerde geminin suyla dolduğu görülüyor. Tutuk'un, eşine gönderdiği videoda, batmak üzere olan gemiye dolan suyu göstererek, "Allah'ım sen yardım et ya Rabbi, gemi batıyor. 5'inci, 6'ncı elbisem gece 01.00'den bu yana. 6 saattir aynı yerdeyiz" dediği duyuluyor.

Marmara Denizi'nde batan gemideki cansız bedenine ulaşılan kişinin aşçı Zeynep Kılınç'a ait olduğu belirlendiHüseyin Tutuk

NE OLDU?

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat Perşembe günü saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı. "Batuhan A"nın 6 kişilik mürettebatı için çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, geminin battığı bölgede boş can salı bulunmuştu. Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte olduğu belirlenmişti.

Marmara Denizi'nde batan gemideki cansız bedenine ulaşılan kişinin aşçı Zeynep Kılınç'a ait olduğu belirlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Marmara Denizi İmralı Adası 3.Sayfa Güncel Haberler

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