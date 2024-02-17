Marmara Denizi'nde batan gemideki cansız bedenine ulaşılan kişinin aşçı Zeynep Kılınç'a ait olduğu belirlendi

Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisindeki cansız bedenine ulaşılan kişinin geminin aşçısı Zeynep Kılınç'a ait olduğu belirlendi.

CENAZE ZEYNEP KILINÇ'A AİT

Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan gemiyi ve 6 mürettebatını arama çalışmalarında 3'üncü günün sonunda acı haber geldi. Arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Cenazenin geminin aşçısı Zeynep Kılınç'a ait olduğu belirlendi.

Zeynep Kılınç

ÇALIŞMALARA 700'ÜN ÜZERİNDE PERSONEL KATILIYOR

51 metre derinlikte denizin tabanına oturan "Batuhan A" adlı kargo gemisiyle ilgili 3 gündür devam eden çalışmalara 700'ün üzerinde personel katılıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin dün enkaza gerçekleştirmeyi planladığı ancak hava muhalefeti nedeniyle ertelenen dalış, hava şartlarının düne göre daha elverişli olmasıyla bugün yapılıyor.

KAYIP DENİZCİ SON ANLARINI GÖRÜNTÜLEDİ

Öte yandan Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin mürettebatından Hüseyin Tutuk'un, batmadan kısa süre önce çektiği görüntülerde geminin suyla dolduğu görülüyor. Tutuk'un, eşine gönderdiği videoda, batmak üzere olan gemiye dolan suyu göstererek, "Allah'ım sen yardım et ya Rabbi, gemi batıyor. 5'inci, 6'ncı elbisem gece 01.00'den bu yana. 6 saattir aynı yerdeyiz" dediği duyuluyor.

Hüseyin Tutuk

NE OLDU?

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat Perşembe günü saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı. "Batuhan A"nın 6 kişilik mürettebatı için çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, geminin battığı bölgede boş can salı bulunmuştu. Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte olduğu belirlenmişti.