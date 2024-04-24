Marketteki tartışma cinayetle son buldu: Kavga edenleri uyarınca kalbinden bıçaklandı

Bursa'da, markette kendisini hırsızlıkla suçlayan kasiyerle tartışan 41 yaşındaki Ömer Z., duruma müdahale eden müşterilerden 62 yaşındaki Ramazan Yılmaz'ı bıçaklayarak ağır yaraladı. Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, İstanbul'a kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Kavga, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi Davutkadı Caddesi'nde meydana geldi. Alışveriş yapmak için markete giren Ramazan Yılmaz, ihtiyaçlarını aldıktan sonra kasaya gittiğinde, kasiyerin Ömer Z. ile tartıştığını gördü. Yılmaz, kasiyerin hırsızlık yapmakla suçladığı Ömer Z.'yi uyarınca aralarında önce tartışma, sonra kavga çıktı.

KALBİNDEN BIÇAKLANDI, HASTANEDE CAN VERDİ

Kavgada Ömer Z., Ramazan Yılmaz'ı kalbinden bıçakladı. Yılmaz kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Ramazan Yılmaz'ı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CİNAYET SONRASI İSTANBUL'A KAÇTI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Market ve bölgedeki kameraları incelemeye alan ekipler, Ömer Z.'nin yolcu otobüsüyle İstanbul'a gittiğini belirledi. Ekipler, İstanbul'a giderek şüpheli Ömer Z.'yi yakaladı. Acemler Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin işlemleri devam ediyor.