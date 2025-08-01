Zeytin bahçesini sularken bulduğu cisim asırlık top mermisi çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Çukuroba Mahallesi'nde tren yolu mevkiinde bulunan zeytin bahçesini sulayan çiftçi Kemal Yıldız, toprak yüzeyinde metalik bir cisim fark etti.

ZEYTİN BAHÇESİNİ SULARKEN TOP MERMİSİ BULDU

Cismi inceleyen Yıldız, eski bir top mermisi olduğunu fark edince büyük panik yaşadı. İlk şaşkınlığını atan Yıldız, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

EMNİYET EKİPLERİ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

İhbar üzerine olay yerine gelen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zeytinlik çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşların bölgeye yaklaşması engellendi ve çevredeki arazi sahipleri uyarıldı.

BOMBA İMHA EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bomba imha uzmanları kısa sürede bölgeye sevk edildi. Emniyet ekiplerinin koordinasyonuyla yapılan çalışmalarda, top mermisi kontrollü şekilde fünye ile patlatılarak imha edildi.

TARİHİ MERMİNİN KÖKENİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, patlamamış mühimmatın Kurtuluş Savaşı dönemine ait olduğunun değerlendirildiğini, mermi kalıntılarının incelenmek üzere emniyet birimlerince muhafaza altına alındığını belirtti.

"ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİM"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Kemal Yıldız, "Zeytinleri sularken toprağın üstünde paslı bir şey gördüm. Başta taş sandım ama dikkatli bakınca farklı olduğunu anladım. Ölümle burun buruna geldiğimi şimdi daha iyi anlıyorum. Allah korudu." dedi.