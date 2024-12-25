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Türkiye'nin en uzun süren tapu davası karara bağlandı

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Manisa Alaşehir'de 71 yıl önce açılan tapu davası nihayete erdi. Davayı açan mağdur ve avukatın hayatını kaybettiği, 30'dan fazla hakim gören dava Türkiye'nin en uzun süren tapu davası oldu.

Manisa'da 1953 yılında açılan, Türkiye'nin en uzun süreli tapu davası 71 yıl sonra nihayete erdi.

Manisa'da 71 Yıl Süren Tapu Davası Sonuçlandı

30 HAKİM GÖRDÜ

1998 yılında vefat eden Hüseyin Uzan tarafından 1953 yılında açılan dava, yaklaşık 300 dönüm araziyi kapsıyor. Hüseyin Uzan gibi toplamda 99 davacı ve 221 davalının bulunduğu dava, yıllar boyunca yaklaşık 30 hakimin değişmesine neden oldu.

Manisa'da 71 Yıl Süren Tapu Davası Sonuçlandı

MAHKEME KARARINI VERDİ

Alaşehir'in Killik, Çakırcaali ve Ilgınköy mahallelerindeki parsellerle ilgili davada, Salihli Kadastro Mahkemesi 27 Kasım 2024 tarihinde kararını verdi. Mahkeme, Hüseyin Uzan'ın dava konusu olan 22 dönüm araziyi Hüseyin Uzan'ın mirasçıları adına tescil etti.

Manisa'da 71 Yıl Süren Tapu Davası Sonuçlandı

"NİHAYET RAHAT BİR NEFES ALDIK"

Davanın tarafları, yıllar boyunca arazilerinde tasarruf yapamadıklarını ve belirsizliğin kendilerini zor durumda bıraktığını ifade etti. Konuyla ilgili konuşan davacı aile üyeleri, "71 yıl boyunca kredi kullanamadık, teminat veremedik. Arazimizi istediğimiz gibi kullanamıyor, ileriye dönük yatırım yapamıyorduk. Şimdi nihayet rahat bir nefes aldık. Babamız, annemiz öldü. Bu dava 1953 yılında açılmış, avukatımız öldü. Dava bize kaldı, çok şükür aldık" dedi.

Manisa'da 71 Yıl Süren Tapu Davası Sonuçlandı

DAVAYI AÇAN AVUKAT ÖLDÜ

1953 yılında davayı açan avukat Mustafa Yıldırım, 55 yıl boyunca bu davayı takip etti. Ancak 9 Eylül 2021'de hayatını kaybetti. Yıldırım'ın yanında yetişen ve davayı devralan avukat Rasim Buğra Çetin, meslektaşının "Bu davayı bitirmeye benim ömrüm yetmedi, umarım senin ömrün yeter" diyerek espri yaptığını söyledi.

Manisa'da 71 Yıl Süren Tapu Davası Sonuçlandı

Çetin, şunları söyledi: "Bu dava, 1953 yılında Alaşehir Çakırcaali Mahallesi'nde kadastro çalışmaları sırasında yapılan bir hatadan dolayı açılmış. Kadastro tespitine itiraz eden Hüseyin Uzan, dedesinin hakkını korumak için dava başlatmış. Ancak davanın bu kadar uzun sürmesinin sebebi, arazi büyüklüğü, taraf sayısının fazlalığı ve dava açan kişilerin vefatıyla çok sayıda mirasçının devreye girmesi. Bana bu davayı devrederken 'bitirmeye benim ömrüm yetmedi, umarım senin ömrün yeter' demişti. Davayı sonuçlandırmak bize nasip oldu."

Manisa'da 71 Yıl Süren Tapu Davası Sonuçlandı

Türkiye'nin en uzun süren tapu davası karara bağlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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