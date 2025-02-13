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Manavgat'ta Dini Duyguları Sömüren Dolandırıcılara Operasyon

Manavgat'ta Dini Duyguları Sömüren Dolandırıcılara Operasyon
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Viyana'da yaşayan bir çift, televizyon programında 31 bin 960 euro dolandırıldıklarını açıkladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dini duyguları sömürerek dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Viyana'da yaşayan bir çift, bir televizyon programına çıkarak Manavgat'ta bir kişi tarafından çeşitli büyü vaatleriyle 31 bin 960 euro dolandırıldıklarını iddia etti. Yayını ihbar kabul eden Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde A.Z. ile eşi B.Z., kız kardeşi G.Z. ve asistanı H.T. önceki gün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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