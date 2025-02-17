Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MALATYA'DA 4,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Malatya'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 18,41'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,4 olarak duyurdu. Sarsıntı yerin 7,24 kilometre derinliğinde yaşandı.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem geniş bir bölgede hissedildi. Diyarbakır ve Elazığ depremi hisseden şehirler arasında yer aldı. Kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar korkuyla evlerini terk etti.

MALATYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kale ilçemizde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir bildirim alınmamıştır." ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de şu ana kadar 112 komuta merkezine intikal eden olumsuz bir durumun olmadığını belirterek, herkese "geçmiş olsun" temennilerini iletti.

"HERHANGİ BİR HASAR İHBARI YAPILMADI"

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada da deprem sonrası kentte AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığı belirtilerek, "Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir." ifadesine yer verildi.