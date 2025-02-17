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Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Malatya'da saat 18.41'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı başta Diyarbakır ve Elazığ olmak üzere çok sayıda kentte hissedildi.

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MALATYA'DA 4,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Malatya'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 18,41'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,4 olarak duyurdu. Sarsıntı yerin 7,24 kilometre derinliğinde yaşandı.

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem geniş bir bölgede hissedildi. Diyarbakır ve Elazığ depremi hisseden şehirler arasında yer aldı. Kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar korkuyla evlerini terk etti.

MALATYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kale ilçemizde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir bildirim alınmamıştır." ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de şu ana kadar 112 komuta merkezine intikal eden olumsuz bir durumun olmadığını belirterek, herkese "geçmiş olsun" temennilerini iletti.

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

"HERHANGİ BİR HASAR İHBARI YAPILMADI"

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada da deprem sonrası kentte AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığı belirtilerek, "Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir." ifadesine yer verildi.

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıSELÇUK civelek:

vallahi herşey boş ankarada sallandı bugun aklım gitti dükkanı bırakıp kaçtım dışarı yaradana kurban olayım affetsin bizi insanlar cok bozuldu akıllanmıyor küçük cocuklarda küfür ağızda siğara hem üzülüyorum hem kızıyorum büyükleri saymıyorum allah islah etsin hepimizi malatyaya geçmiş olsun

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Haber YorumlarıGhostyEis:

Malatya Elazığ anansi sikildi salllana sallana

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Haber YorumlarıEmre Gök:

Allah beterinden korusun

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

İşte size BÜTÜN KAİNATIN "YOKTAN YARATICISI" Allahu Teala Hazretleri'nden ÇOK ÇOK ÇOK CİDDİ UYARILAR........ Allah (c.c) "yaprağın düşmesini" bile SERBEST BIRAKMAMIŞTIR...... Yaprak bile Allah'ın "İZNİ" ve "BİLGİSİ" olmadan "yerinden kımıldayamaz !!!!...... Değil "FAY HATTI"..... Fay hattı ALLAH'ın (c.c) kontrolündedir.... Herşey Allah'ın (c.c) kontrolündedir !!!..... KASAS SURESİ'nin 59. Ayeti..... KASAS SURESİ'nin 59. Ayeti.... KASAS SURESİ'nin 59. Ayeti.....

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

Heryere Allah in adi yazili tablolar ayetler asın ki melekler dolsun ulkemize ki depreme yangina felaketlere engel olmaya calissinlar apartmanlara okil dis cephelerine Allah im sen okulumuzu apartmanimizi koru evlein isyerlerinin girişlerine besmelesiz duasiz girmeyelim yazalim boyle yapmaniz hem size savap kazandırır hem de binanizi korur çocugunun adini fotosunu evine yaz as ama sana çocuğunu gözlerini kulaklarini herseyini veren YUCE ALLAH in adini yazma bu adalet sığmaz

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Emrah Güneş , kardeş yok mu şöyle nefesi kuvvetli , şu DEPREMLERE dur diyecek Allah'ın sevgili bir kulu ? Bu işlemi yapan gavslar cavslar you tube de dolaşıyor . Azrail'e kafa tutan bile var . EMRAH kardeş , şu işe bir el atsan . Hıı , ne dersin .

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Zulme desteğe devam

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Haber Yorumlarır58w6gm9nj:

cennet vatan bir çok garibana mezar oluyor. rüşvet ile göz yuman belediye sizinde hesabınız ahirette illa ki sorulur

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Gecmis olsun ama ciddiye almak lazim... her an daha buyuk bir deprem olabilir...

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