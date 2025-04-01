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'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı

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Sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak, Levent Hayrettin Paşa Camii'nde son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenazede gözyaşları sel olurken Selma Konak'ın eşinin tabutuna sarılıp, "Volkan nasıl yaptın bana bunu" diyerek feryat ettiği anlar yürekleri yaktı.

Karadeniz müziğinin usta isimlerinden, "Kuzey'in oğlu" olarak tanınan sanatçı Volkan Konak, KKTC'de verdiği konser esnasında sahnede kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. KKTC polisi olaya ilişkin detaylı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Otopsi işlemleri tamamlanan Volkan Konak Levent Hayretti Paşa Camii'nde son yolculuğuna uğurlanıyor.

'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı

EŞİNİN FERYADI YÜREKLERİ YAKTI

Volkan Konak'ın 35 yıllık eşi Selma Konak'ın eşinin taburuna sarılarak feryat ettiği anlar yürekleri yaktı. Selma Konak gözyaşları içinde, "Volkan nasıl yaptın bana bunu" diyerek ağladı. Sanatçının küçük kızı Derin de törende gözyaşlarına boğuldu.

'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı

KIZI BAYGINLIK GEÇİRDİ

Konak'ın büyük kızı Şimal Konak, babasının tabutunun camiye getirildiği anlarda baygınlık geçirdi. Törende Konak'ın kayınvalidesi ile kayınpederinin gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Cenaze törenine katılan oyuncu Perihan Savaş gözyaşları içinde, "Zaten bayramımız zehir olmuştu. Bir de üstüne Volkan'ı kaybettik. Çok üzgünüm. Çok iyi bir dostum, çok iyi bir arkadaşım. Toprağım, hemşehrim. Gerçekten çok üzgünüm çocuklar" diye konuştu.

İMAMOĞLU ÇELENK GÖNDERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Erkem İmamoğlu, cenaze törenine çelenk gönderdi. İmamoğlu dün Konak'ın vefatına ilişkin yaptığı paylaşımında, "Bu acı haberi cezaevinde almak daha da üzüntü verici. Sen hep dik durdun, sözünü sakınmadın, sesini hiç kısmadın. Dostum Volkan Konak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum, kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Güle güle can dostum..." ifadelerini kullanmıştı.

'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı

MEMLEKETİNDE DEFNEDİLECEK

Volkan Konak'ın cenazesi Levent Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Trabzon Maçka'da defnedilecek.

'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı
Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (12)

Haber Yorumlarıhacer ilhan:

Öldüğüne değil, öldükten sonraki yaşayacaklarına ağlayın bence...

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Haber Yorumlarısuatsaldiran:

gene adamın vasiyeti havada kaldı ?????

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Haber YorumlarıErhan ÇINAR:

Allah rahmet eylesin..

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Haber YorumlarıNEY-SEDA NeyDemeti:

Hayat bu kadar. Ne ağa der ne paşa, istediğin kadar yaşa, ölüm haktır gelecek başa, ister ağa ol ister paşa.. NE MÜLK NE ŞÖHRET NE ŞÂN NEDE NÂM. SEN HAYATINDA CAMİYE KÜFREDER İMAMLARA KÜFREDERSİN . AMA KÜFRETTİĞİN O CAMİDEKİ İMAMLARIN ÖNÜNE NAMAZINI KILDIRIRLAR. ÇOK YAZIK

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Haber YorumlarıYavuz:

bi git ya… bi git.

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Haber Yorumları10 Kaplan:

Ömrü hayatinda imanlı olduğuna dair bir kanıt yok ise yine de cenaze namazı İslami olcutlerde kilinabilir mi. Ben Volkan konağı taniyanlara soruyorum. Sıradan biri de olabilir. Ben camiye gitmemiş. Namaz kilmamis.imanli olduğuna dair bir soz hareket yok ise. Nüfus kağıdında yazıyor diye cenaze namazı kılınır mı. Bu ateist yahudi hristiyan olsnlar içinde kılınabilir mi.

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Haber YorumlarıAkay Köşdere:

Amel defteri kapanan Kula diğer kullardan sadece rahmet eylemek yakışır. Allah rahmetiyle muamele eylesin

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

bakıyorum da ne kadar karaktersizler var Kim ne ne amelde Yalnızca ALLAH bilir adam kendi halinde yasadı gitti ne ülkeye ne vatana ne milletine hain olmadı ön yargı kullanmayın utanma hissi var ise sizde

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

ADAMIN BİRİ CAMİYE NAMAZA GİDERMİŞ HEP NAMAZ KILMADAN GERİ DÖNERMİŞ SORMUŞLAR NİYE GERİ GELDİN HOCA BENİ YERİMDEN KALDIRIYOR NİYE BANA DİYORKİ SENİN VAKTİNE DAHA VAR VAKTİN GELİNCE ÖNÜMDE DURURSUN DİYOR BENDE GERİ DÖNÜYORUM ŞİMDİ VAKTİ GELENLER HOCANIN ÖNÜNDE YERİNİ ALIYOR

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Haber YorumlarıT.C. Vatandaşı:

Allah kul hakkı ile gelenleri kula bırakıyor, kul hakkı ile gitmemek için ne gerekiyorsa yapılmalı. Vesselam.

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