Radar uygulaması işe yaradı mı? İşte Kurban Bayramı tatilinin bilançosu

Kurban Bayramı tatili geride kaldı. Bayram boyunca yine trafik kazaları meydana gelirken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

BAYRAM TATİLİNDE TRAFİK KAZALARINDA 44 CAN KAYBI, 6 BİNDEN FAZLA YARALI

Bakan Yerlikaya, bayram tatilinde 3 binden fazla trafik kazası meydana geldiğini belirtirken, tartışmalara neden olan radar uygulamasıyla ilgili de bilgi verdi. Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "Kurban Bayramı tatili boyunca 3 bin 913 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda olay yerinde maalesef 44 vatandaşımız hayatını kaybetti; 6 bin 370 vatandaşımız da yaralandı.

Hayatını kaybeden 44 vatandaşımız 54 ayrı trafik kuralı ihlali gerçekleştirdi. Bunların %48.1'i hız ihlali, %18.5'i şerit izleme, değiştirme, %14.9'i geçiş önceliği, %3.7'si dönüş kuralları, %1.8'i arkadan çarpma ve 13'ü diğer ihlallerdi. Kurban Bayramı tatilinde trafik kazalarındaki can kayıplarının 18'i yerleşim yeri içinde; 26'sı yerleşim yeri dışında meydana geldi.

"RADAR UYGULAMASI YAPILAN YOLLARDA ÖLÜMLE KAZALAR ÇOK DAHA AZ YAŞANDI"

Kurban Bayramı tatilinde, 30-35 km aralıklarla radar uygulaması yapılan otoyollarda ölümlü trafik kazaları çok daha az yaşandı. Detayları: Hız sınırı 140 olan otoyollarımızda can kaybı şükürler olsun "sıfır…" Hız sınırının 130 olduğu otoyollarda ise maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Radar uygulamasının daha seyrek olduğu: Hız sınırının 50 ila 80 km arasında değiştiği yerlerde maalesef 22 vatandaşımızı; Hız sınırının 90 ila 110 km arasında değiştiği yerlerde ise maalesef 20 vatandaşımızı kaybettik.

5 KİŞİNİN CAN VERDİĞİ KAZADA SÜRÜCÜYE 3 KEZ İŞLEM YAPILMIŞ

Ve maalesef hayatını kaybeden 44 vatandaşımızdan 14'ü, motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu konumunda olanlardan oluşuyor. İzmir'de meydana gelen ve 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kazada, sürücünün ehliyetine, 'alkollü araç kullanmaktan' 3 kez işlem yapıldığı; bu nedenle kazanın olduğu tarihte ise sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmış olduğu tespit edildi. Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen ölümlü trafik kazalarının her birini tek tek inceliyoruz. Ayrıntıları kamuoyuyla paylaşacağız."