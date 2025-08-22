Direksiyon hakimiyetini kaybedip park halindeki araca çarptı

Direksiyon hakimiyetini kaybedip park halindeki araca çarptı
Kahramanmaraş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, parka halindeki araca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halinde bulunan bir başka araca çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda seyir halinde ilerleyen E.Y. (20) idaresindeki 06 EF 077 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan otomobile çarptı.

BÜYÜK ÇAPLI MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Çarpmanın etkisi ile sürücü yaralanırken otomobillerde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Polis ekibi sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

