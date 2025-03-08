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2 yaşındaki Rana'yı köpeklerin parçaladığı yerde yine anı görüntü

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Konya'da sokakta oynarken diğer çocukların yanından ayrılan ve köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden 2 yaşındaki çocuğun öldüğü arazi gündüz görüntülendi. Olay yerinde hala köpeklerin cirit attığı görüldü.

Karatay ilçesi Başak Mahallesi'ndeki bir sokakta Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rana El Selci çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle bebek saldırgan köpeklerden kurtarıldı.

YARALI BEBEK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı bebek, ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olay sonrası vatandaşlar sokağa dökülerek araçlarıyla duruma tepki gösterdi.

Konya'da Köpeklerin Saldırısında 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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MUHTAR KORKU İÇİNDE ANLATTI

Olayın yaşandığı Başak Mahallesi'nin muhtarı Ramazan Dayan, "Olayı öğrenince çok üzüldüm. Allah ailesine sabır versin. Bizler de tedirgin olduk, çok üzüldük. Köpek zaten ülkemizin sorunu, bizim mahalleyle alakalı değil. Belediyeler düzenli olarak topluyor ama bizim sıkıntımız kenardan sürekli köpek geliyor. Ben hala olayın şokundayım, hala titriyorum. O çocuğun hali beni çok etkiledi" dedi.

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OLAY YERİNDE KÖPEKLER CİRİT ATIYOR

Olayın meydana geldiği sokak ve arazi gündüz saatlerinde görüntülendi. Olay yerinde köpeklerin olduğu görüldü.

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Konya'da Köpeklerin Saldırısında 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Konya'da Köpeklerin Saldırısında 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Konya'da Köpeklerin Saldırısında 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Konya'da Köpeklerin Saldırısında 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Konya'da Köpeklerin Saldırısında 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

2 yaşındaki Rana'yı köpeklerin parçaladığı yerde yine anı görüntü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (26)

Haber Yorumlarıgunay yanug:

başta Konya belediyesi olmak üzere Türkiyedeki bütün belediyeler AKP CHP MHP İP....... hepsi köpekleri toplamıyor.... savsaklıyorlar. reisi dinleyen yok galiba

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Haber YorumlarıA. Erol:

belediye görevlileri tutuklanması sorumlu onlar

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Haber YorumlarıBehlül Ben:

Bir masum melek daha, yasalara uymayan ve toplanmasına engel olanlar sayesinde yaşamını yitirdi, şu ramazan gününde bu sorumlular aynı acıyı tatsın inşallah. Belediye başkanını görevden alın kayyum atayın, işinize gelince kayyum atıyorsunuz, hiç bir canlı çocuklarımızdan daha değerli değildir.

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Haber YorumlarıAli Bıyıklı:

Muhtar ! Benim mahallemle alakali değil demişsin. Ozaman benimle mi alakali anlamadim.

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Haber YorumlarıJY TAM ORS ÇOC:

Çok üzüldüm kızımıza CENABI ALLAH ailesine sabır versin ama aynısı jy vefa gibilerine İNŞAALLAH Amin

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Haber YorumlarıSer_hat:

Başıboş köpekler her yerde.Lüks sitelerin arasında 15-20 köpek fink atıyor toplayan yok. Çocukları markete falan yollasan parçası kalmaz...

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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

Atın içeri sorumluları hadi, ne duruyorsunuz, atında görelim asıl amacınızı.. amacınız köpek falan halk güvenliği falan değil, siyasi rakibinizi yok etmek, halk sizin için 5 para etmez bir varlık.

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Haber YorumlarıH.Gül Kılıç:

Konya'nın her yerinde ayni manzara var. Carsiya bile gitsen orda da mutlaka köpek sürüsü girursunuz. Topluyorlar mi bilmiyorum ama sanmıyorum. bu haberler yüzünden evden cikaramiycam çocuğumu heralde. Konya'nın bu soruna çözüm bulması şart. Hayvan beslemekle olmuyor bu isler. Toplu gezince vahsilesiyolar. Hayvan severler bunu anlamıyor

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Haber YorumlarıDüşünen Kelebek:

Bütün Türkiye aynı anda toplaması lazım ki köpek azalsın. Sen toplarsın devamlı gelir devamlı gelir sınır mı var sanki duvar mı var sanki herkes boşuna konuşuyor

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Haber Yorumlarıbrtcn:

Herşey için belediye başkanları hapise giriyor neden köpekleri toplamadıkları için girmiyor.İnsan hayatı yolsuzluktan daha mı değersiz.

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