Üye Girişi
Haberler

Konya'da böcek ilacı zehirlenmesi: 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Konya'da iki katlı kerpiç evin birinci katında dökülen böcek ilacı üst katta bulunan aileyi zehirledi. 5 kişi hastanede tedavi altına alınırken ailenin en küçük üyesi 7 yaşındaki çocuk ise hayatını kaybetti.

Konya'da iki katlı kerpiç evin birinci katında dökülen böcek ilacı üst katta bulunan aileyi zehirledi. Alt kattakiler, böcekleri öldürmek için ilaç döküp kapıyı pencereyi bantlayarak evden ayrılırken, üst kattaki aileden 5 kişi böcek ilacından zehirlendi, 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi'nde bulunan 2 katlı kerpiç bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kerpiç evin birinci katında kiracı olarak oturanlar evdeki böcekleri öldürmek için geçtiğimiz pazartesi günü daireyi ilaçladıktan sonra pencere ve kapıyı bantlayarak evden ayrıldı.

Konya'da Böcek İlacı Zehirlenmesi: 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

BÖCEK İLACINDAN ZEHİRLENDİLER

Böcek ilacının kokusunun ikinci katta N.D.'nin oturduğu daireye sızmasının ardından evde bulunan N.D.'nin kızı ve torunları kokudan etkilendi. Bugün sabah saatlerinde rahatsızlanan N.D.'nin kızı A.T. (40), çocukları F.T. (18) ve Y.T. (15) ile yeğenleri S.G.B. (21) ve M.B. (17) mide bulantısı şikayetiyle hastaneye giderken, anneanne N.D. ile 7 yaşındaki Ahmet Enes Temel evde kaldı. Bir süre sonra anneanne N.D., torunu Ahmet Enes Temel'in hareketsiz olduğunu fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Konya'da Böcek İlacı Zehirlenmesi: 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ahmet Enes Temel, Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 7 yaşındaki çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konya'da Böcek İlacı Zehirlenmesi: 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Öte yandan, N.D.'nin kızı A.T. ve torunlarının sömestr tatili dolayısıyla anneanne N.D.'nin yanında kaldıkları öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından birinci kattaki kiracıların yakınları tarafından ev havalandırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Konya'da Böcek İlacı Zehirlenmesi: 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Meram Konya Güvenlik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Süper Loto sonuçları açıklandı! 1 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 1 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Ronaldo sakatlandı mı? Ronaldo Al-Nassr – Inter Miamı maçında yok mu? 3 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 3 Şubat Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 4 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 4 Şubat Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 22 Şubat hangi burç? 22 Şubat'ta doğanların burcu nedir? Yükseleni ve alçalanı ne? 22 Şubat burcu ne? 22 Şubat burç özellikleri neler? 21 Şubat hangi burç? 21 Şubat'ta doğanların burcu nedir? Yükseleni ve alçalanı ne? 21 Şubat burcu ne? 21 Şubat burç özellikleri neler? 20 Şubat hangi burç? 20 Şubat Balık mı Kova mı? 20 Şubat doğanların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 20 Şubat burcu nedir? 20 Şubat burç özellikler 19 Şubat hangi burç? 19 Şubat günü doğanların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 19 Şubat burcu nedir? 19 Şubat burç özellikleri neler? 18 Şubat hangi burç? 18 Şubat günü doğanların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 18 Şubat burcu nedir? 18 Şubat burç özellikleri neler? 1 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 17 Şubat hangi burç? 17 Şubat günü doğanların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 17 Şubat burcu nedir? 17 Şubat burç özellikleri neler? 16 Şubat hangi burç? 16 Şubat'ta doğanların burcu nedir? 16 Şubat doğumluların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 16 Şubat burç özellikleri neler? Rüyada kara kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada kara kedi sevmek ne anlama gelir? Rüyada kara kedi görmek ne demek? Rüyada ayna görmek ne anlama gelir? Rüyada aynada kendini görmek ne anlama gelir? Rüyada ayna görmek nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title