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Dilan-Engin Polat'a kötü haber! Yeniden cezaevine girebilirler

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Kara para aklama suçlarından tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, iki hafta arayla serbest bırakılmıştı. Ünlü çifte bu kez kötü haber komşularıyla olan kavgaları nedeniyle yargılandıkları davadan geldi. Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında değişiklik yapıldı.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para aklama davasında iki hafta arayla tahliye edilmişti. Ünlü çift 2 Haziran 2023 günü, lüks konutlarının bulunduğu sitede komşularıyla park sorunundan adliyelik olmuştu. Komşularıyla mahkemelik olan Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını değiştirdi. Savcı, Dilan ve Engin Polat'ın "hakaret", tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından düşme ve beraat kararı verilmesi ancak Engin Polat'ın "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talebinin yanı sıra Dilan Polat ve meçhul sanıklar hakkında da aynı suçtan suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Dilan-Engin Polat'a kötü haber! Yeniden cezaevine girebilirler

PARK SORUNU NEDENİYLE ADLİYELİK OLDULAR

Dilan Polat ve Engin Polat çifti 2 Haziran 2023 tarihinde komşularıyla ettiği park kavgasının ardından komşu M.S.A. ve E.A., Polat çiftinden şikayetçi olmuştu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat hakkında 'Hakaret', 'Basit yaralama' ve 'Tehdit' suçlarından 8 yıl 4 aya kadar, sanık Engin Polat hakkında ise 'Hakaret', 'Basit yaralama', 'Tehdit' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 11 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanıklar Dilan Polat, Engin Polat ve müşteki M.S.A. ile E.A. katılmadı. Taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Dilan-Engin Polat'a kötü haber! Yeniden cezaevine girebilirler

SAVCI MÜTALAASINI DEĞİŞTİRDİ

Duruşmada bir önceki celse mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, sanık Engin Polat'ın mağdur M.S.A.'ya yönelik "hakaret", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından şikayet yokluğu ve uzlaşmaları nedeniyle düşme kararı verilmesini, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçunun uzlaşma ve şikayete tabi olmadığını, gece vakti mağdurların ikametine rızaları olmadan girdiğinin sabit olduğunu belirterek 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istemişti. Duruşmada mütalaasında değişiklik yapan Cumhuriyet Savcısı, sanık Engin Polat'ın, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan cezalandırılmasını isterken sanık Dilan Polat ve meçhul sanıklar hakkında da aynı suçtan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Duruşma sanık avukatlarının esasa ilişkin savunma yapmaları için süre verilerek ertelendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (6)

Celal Yıldırım:

40 yıl ile yargılandılar bereaat ettiler. Konut dokunulmazlığını işgal ettiler diye yeniden ceza evine girebilirlermiş. TAMAM

49
1
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Kralçıplak:

Bu saatten sonra onlara birsey olmaz sirk oynandı ve bitti

46
1
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Ünsal Erol:

Bize ne bundan narinler kadinlar gencecik kizlar ölüyor şiddet görüyor bunlarama uzulecem umurum da olmaz

14
1
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Cem Demirkaya:

para var huzur yok Rabbim az versin helalinden versin huzurlu yaşayalım hayat çok kısa

9
3
yanıtYanıtla
VOLKAN POLAT null:

İnşallah

5
1
yanıtYanıtla
Güven önemlş:

girmezler

4
0
yanıtYanıtla
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