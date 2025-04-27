Polis memurunun cansız bedeni dere kenarında bulundu

Şırnak'ta görev yapan polis memuru, ailesini görmek için geldiği memleketi Kocaeli'de dere yatağında ölü olarak bulundu. Bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ DEREDEN ÇIKARILDI

Edinilen bilgiye göre, Şırnak'ta şark görevi yapan ve ailesini görmek için Kocaeli'ye izne gelen polis memuru Emre Bakkal'dan sabah saatlerinden beri haber alamayan ailesi, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri Kartepe'de arama çalışması başlattı. Yapılan aramada ekipler, Uzuntarla İbrikdere mevkiinde bulunan dere yatağında bir kişinin hareketsizce yattığını fark etti. Olay yerine gelen deniz polisi, şahsı dereden çıkardı.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen kişinin aranan polis memuru Emre Bakkal olduğu ve yarın görevine geri dönmesi gerektiği öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Geniş çaplı güvenlik önlemleri arasında savcı ve ekiplerin olay yerindeki incelemelerin ardından, Bakkal'ın cansız bedeni ölüm nedeninin tespiti için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.